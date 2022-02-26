نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزول سعر كامري 2022 جميع الفئات.. أسعار عبداللطيف جميل لكامري الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة انخفض سعر تويوتا كامري 2022 مع اقتراب انتهاء شهر فبراير من العام الجاري، وتعد كامري من السيارات التي يعطي تصميمها شعورا قويا بالفخامة وكذلك تصميم الصالون الداخلي الخاص بها حيث تعتبر السيارة من الاختيارات المهمة إذا كنت تبحث عن الأناقة في التصميم والقوة في الأداء بالإضافة إلى انخفاض مصروفات التشغيل.

نزول سعر كامري 2022 جميع الفئات.. أسعار عبداللطيف جميل للسيارة الجديدة مفاجأة

تأتي كامري 2022 بـ14 فئة وفيما يلي قيمة الانخفاض والأسعار الجديدة للسيارة لدى عبداللطيف جميل.

وفي الوقت نفسه سعر فئة LE STD الجديد بعد انخفاض 1500 ريال هو 98 ألف و900 ريال.

كذلك سعر فئة LE الجديد بعد نزوله 1200 ريال هو 102 ألف 580 ريال سعودي.

كامري 2022 الجبارة بأسعار جديدة بعد موجة انخفاض في المملكة العربية السعودية

وفي الوقت نفسه انخفضت فئة HEV LE بقيمة 2100 ريال وأصبح سعرها حاليا 103 ألف و155 ريال.

كذلك فئة GLE -K نزل سعرها 3000 ألف ريال وأصبح حاليا السعر 110 ألف و745 ريال.

سعر فئة HEV GLE-K انخفض 2000 ريال وأصبح السعر حاليا لدى عبداللطيف جميل هو 113 ألف و160 ريال.

فئة GLE انخفضت 1000 ريال وأصبح سعرها حاليا لدى وكالة تويوتا بالمملكة هو 114 ألف و655 ريال.

انخفاض الفئات الأغلى من كامري في السعودية

سعر كامري فئة HEV GLE انخفض 900 ريال سعودي، سعرها الآن هو 114 ألف و655 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه فئتين GLE-X و HEV GLE-X انخفضوا بقيمة 2000 ريال.

كذلك الفئتين السابقتين على الترتيب هو 128 ألف و455 ريال والأخرى 130 ألف و985 ريال سعودي.

هناك آخر فئتين هما GRANDE V6 انخفض 3200 ريال وأصبح سعرها الآن 146 ألف و280 ريال.

الفئة الأخيرة هي HEV GRANDE انخفضت 4000 ريال سعودي وأصبح سعرها 146 ألف و855 ريال سعودي.

ملحوظة: الاسعار قبل الانخفاض كانت في نفس هذا الوقت من العام في العام الماضي 2021.

أبرز مزايا كامري الجديدة الوعرة الجبارة وحش الصحراء

تحتوي السيارة على منظومة أمان للحول بين آثار التصادم حال وقوعها على الركاب في جميع المقاعد بالسيارة.

وفي الوقت نفسه السيارة تأتي بفئات بعضها يعمل بالبنزين والبعض الأخر يعمل بالوقود الهايبر.