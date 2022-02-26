سفينة الصحراء.. سيارة يارس فورتشنر الوحش الجديد فى السعودية اسرع واقوى سيارة بمواصفات واسعار جبارة

سفينة الصحراء.. سيارة يارس فورتشنر الوحش الجديد ، يارس فورتشنر هي سيارة من الأنواع رباعية الدفع العائلية المميزة والتي يمكن توفير جميع قطع الغيار الخاصة بها بشكل سهل وبدون وجود أي نوع من التعقيدات، كما أن هذه السيارة تعتبر مناسبة لمختلف الظروف الخارجية المحيطة بالسيارة، فمن الممكن أن يتم استخدام السيارة في المدينة بنفس الكفاءة التي تستخدم بها في الطرق الصحراوية بدون أن يواجه السائق أي نوع من المشاكل.

سفينة الصحراء.. سيارة يارس فورتشنر الوحش الجديد

تمتاز السيارة بعدد من الصفات الخاصة بها والتي تجعلها مميزة عما يشبهها من السيارات ومن هذه الصفات

تعمل السيارة أوتوماتيكيًا عن طريق جهاز تحكم يعمل بالبصمة لضمان الأمان.

كما أنه جميع الكماليات بالسيارة تعمل بشكل أوتوماتيكي بالكامل.

والسيارة مزودة بنوع من المصابيح الأمامية والخلفية التي تعمل بشكل حساس للتحركات بالسيارة.

ويمكن بالسيارة تثبيت السرعة التي تتحرك بها السيارة لسهولة التحرك على الطرق بشكل ثابت.

كما أنها مزودة بنوع من المرايات الداكنة لحجب الانعكاسات لسهولة الرؤية.

ويعتبر الهيكل الخاص بالسيارة من الأنواع القوية الثابتة والتي تضفي شعور بالأمان على الركاب.

والسيارة مزودة بعدد من الوسائد الهوائية لزيادة الشعور بالأمان.

تتميز السيارة بارتفاعها الكبير عن الأرض وذلك مهم بشكل كبير بالنسبة للطرق الصعبة والجبلية وكذلك المطبات العالية

لديها سعة خزان الغاز للسيارة كبيرة جدا

مكيف السيارة قوي جدا كالعادة في سيارات تويوتا وليس له أي تأثير على المحرك.

مساحات التخزين داخل السيارة عديدة، وتصل مساحة الصندوق الخلفي إلى 715 لترًا

تتوفر السيارة بعجلة قيادة متعددة القدرات، ونظام تثبيت السرعة، ومقبض ناقل الحركة، ومرايا داخلية داكنة.

تتميز بتصميم خارجي مذهل مع شبك أمامي وشرائط فضية ممتصة للصدمات، مما يمنح راكبها إحساسًا أقوى بالصلابة والموثوقية.

غطاء قماشي لكنه فخم وأعلى جودة مع ميزة تحريك المقعد في العديد من المواضع بطريقة كهربائية وكذلك رفع وخفض المقعد كهربائياً بخاصية التهوية.

لديها شاحن لاسلكي للهواتف الذكية يتوفر في أسفل الكونسول الوسطي بالإضافة إلى زر لتغيير وضع القيادة من عادي واقتصادي ورياضي.

سعر السيارة يارس فورتشنر