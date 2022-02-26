تويوتا تطلق الواعرة بـ Toyota bz4x 2023 أحدث سيارات الدفع الرباعي بمواصفاتها واسعارها في السوق السعودي

تويوتا تطلق الواعرة بـ Toyota bz4x 2023 أحدث سيارات الدفع الرباعي قامت شركة تويوتا اليابانية أخيرًا بالكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة والمتطورة سيارة Toyota bz4x 2023 بمواصفاتها بشكل كامل وأسعارها المتوفرة في السوق السعودية، ومن المتوقع أن تنطلق السيارة وتنتشر بشكل أكبر في نهايات عام 2022م وبدايات عام 2023م المقبل، وتعتبر السيارات الكهربائية من أفضل ما تم اكتشافه حتى وقتنا الحالي فهي تحافظ على البيئة والهواء من التلوث كما أنه لا تستهلك الكثير من الكهرباء حتى تقوم بشحنها كي تعمل بكفاءة عالية.

مواصفات وإمكانيات سيارة Toyota bz4x 2023

تتميز السيارة باحتوائها على حزمة بطارية مصنوعة من الليثيوم وإطار البطارية فولاذي عالي الجودة.

تحتوي على شاشة رقمية خاصة بعدادات السيارة تعمل باللمس وتتميز بوجود خاصية التعليق الخلفي.

مزودة بفتحة من السقف بانورامية ومنافذ يو إس بي بأنواعها C و A حتى يمكن للركّاب شحن هواتفهم والتواصل من خلالها.

كما أنها مزودة بتقنية التحكم في البرد وتحتوي من الداخل على سخان في الصف الأول لمقاعد السيارة.

يوجد في السيارة خاصية الضخ الحراري التي تساعد في تدفئة الركاب في الطقس البارد وتكييف السيارة من الداخل.

سعة بطارية السيارة تبلغ 71.1 كيلو واط وقوته 201 حصان.

تعمل السيارة بخاصية الدفع الرباعي (الدفع الأمامي والخلفي).

يمكن للسيارة استيعاب حتى ستة أفراد بالغين وأطفال.

سعر سيارة Toyota bz4x في الأسواق

تبدأ أسعار السيارة في السوق السعودية للسيارات من سعر حوالي 139 ألف ريال سعودي فيما يعادل بالعملة الأميركية 37 ألف دولار أميركي.

بينما سعر السيارة في السوق المصرية يبلغ 583 ألف جنيه مصري ويعادل ذلك 11 ألف دينار كويتي في السوق الكويتية.

السيارات الكهربائية المقدمة من شركة تويوتا