نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة الموسم.. سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 وأبرز مواصفاتها الجبارة وأسعارها في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو نتناولها من خلال ها التقرير حيث تعتبر السيارة من أكثر نوعيات موديلات السيارات والتي يود أن يعرف خصائصها كل من يقبل على الشراء لتلك السيارة، والتي تمتاز بالكثير من المميزات والسمات، والتي تجعلها من بين أقوى الموديلات المثالية في التجهيز والتصميم من الداخل، والشكل الخارجي، وعبر ما يلي من تلك المراجعة الكاملة عن السيارة نعرض وصفها، وكل ما يتوفر بها من مواصفات مميزة لها وتجهيزات مثالية للقيادة الأكثر أمان.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

نتابع المواصفات واسعار سيارة ميتسوبيشي باجيرو، وتعد السيارة ممتلكة للخصائص التي تؤهلها للسير على أصعب الطرق وأشدها وعورة مع الهيكل القوي والثبات العالي للسيارة على الطريق، كما أن هذه السيارة لها خصائص فريدة من بينها الحركة المتزنة بما يتيح أمان قيادتها، هذا فضلا عن توفر المواصفات القادمة:

مواصفات ومميزات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو من أهمها ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة تمتلك الموتور بالقوة مائة تسعة وثمانين حصان.

المحرك يمتلك من السعة حوالي ثلاثة آلاف وخمسمائة سي سي.

العزم لدوران المحرك يصل لنحو ثلاثمئة وستة نيوتن لكل متر.

الناقل المخصص للحركة الخاصة بالسيارة من النوع الأوتوماتيك.

التسارع يتم خلال اثني عشر ونصف ثانية.

السرعة القصوى الخاصة بالسيارة حوالي مائة وثمانين كيلو متر وهذا في الساعة الواحدة.

افضل التجهيزات الخاصة بالسيارة

سيارة ميتسوبيشي باجيرو من بين أقوى تجهيزاتها ما يلي:

السيارة قد تم تزويدها بعدد ستة من المقاعد المريحة.

متوفر المكابح التي تمنع الانغلاق.

الوسائد الهوائية تتواجد بالسيارة للوقاية من

التعرض للصدمات.

أهم مميزات السيارة

المكيف الذي يحسن من أجواء السيارة.

متوفر بالسيارة المنفذ يو إس بي.

نظام إضاءة قوي ومميز.

متواجد بالسيارة أيضا مراقب للضغط بأطر السيارة.

اسعار سيارة ميتسوبيشي باجيرو

تكلفة الشراء للسيارة من موديل ميتسوبيشي باجيرو يرغب في معرفتها مختلف الأشخاص حيث بلغ السعر مليون ومائة ألف جنيه وهذا بالسوق المحلي بمصر وبالسوق السعودي السعر يصل لنحو ثلاثمئة ألف ريال