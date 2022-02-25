نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصم خاص على جميع فئات هيونداي النترا 2022 ضمن عروض الوعلان في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصم خاص على جميع فئات هيونداي النترا 2022 ضمن عروض الوعلان، نزلت أسعار كافة فئات النترا الجديدة لدى الوكيل مع دخول الربع الثالث من عام 2022، ومن المتوقع انخفاض الأسعار مرة أخرى بسبب التنافس الشديد في سوق السيارات. من المعروف أن شركة هيونداي الكورية قد طرحت طراز النترا بخمس فئات لهذا العام، حيث تبدأ بتجهيزات ستاندر في الفئة الأولى المعروفة بفئة fleet وهي النسخة الوحيدة بمحرك 1.6 لتر، تليها 4 فئات متشابهة في مواصفات وقوة المحرك ولكنها مختلفة في التجهيزات الداخلية والخارجية. لذا دعونا نتعرف معكم على آخر تحديث لأسعار فئات هيونداي النترا الجديدة ضمن عروض الوعلان.

عروض النترا 2022 الوعلان للسيارات

تتوفر الفئة الأولى فئة فليت 2022 الآن بسعر 83 ألف و300 ريال والسعر شامل ضريبة القئة المضافة، وهي تتميز بمحرك رباعي الاسطوانات بحجم 1600 سي سي يولد قوة 128 حصان، نظام الدفع أمامي والقير أوتوماتيكي 6 سرعات. تأتي تلك الفئة بتجهيزات قياسية ستاندر فهي تحتوي على عدد 2 وسائد هوائية، حساسات خلفية وتحكم من المقود، قفل أوتوماتيكي للأبواب وزجاج كهرباء، مقاعد مخمل ومكيف أوتوماتيك، نظام تثبيت سرعة ودعم للمكابح، اتصال USB و4 مكبرات الصوت بالاضافة إلى مشغل سي دي.

الفئة الثانية أو فئة سمارت من موديل هذا العام بلغ سعرها 85 ألف و 600 ريال لدى الوعلان للسيارات، تتميز بمحرك 4 سلندر بحجم 2000 سي سي يولد قوة 159حصان، وتأتي تلك الفئة بنفس التجهيزات الداخلية والخارجية للفئة الأولى. أما الفئة الثالثة من النترا 2022 والمعروفة بفئة سمارت بلس فقد وصل سعرها إلى 96 ألف و 525 ريال، وهي تأتي بنفس بنفس محرك الفئة الثانية ولكنها تتفوق في وجود نظام تحذير مغادرة المسار، شاشة ترفية وسطية تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو إضافة إلى 6 مكبرات للصوت.

أسعار فئات هيونداي النترا 2022

الفئة الرابعة وقبل الأخيرة هي فئة نص فل وتتوفر الآن بسعر 108 ألف و25 ريال ضمن عروض الوعلان، السيارة تأتي بنفس محرك فئة سمارت ولكنها تتفوق عليها في وجود مقاعد جلد مع إمكانية التحكم كهربائياً في المقاعد، 6 وسائد هوائية، حساسات أمامية وخلفية، مسّاحات مطر اوتوماتيكية، نظام التحذير في المناطق العمياء. كما توفرت الفئة الخامسة النترا بريميوم 2022 بسعر 122 ألف و400 ريال، وهي أيضاً بنفس المحرك ولكنها تتفوق عن مواصفات الفئة الرابعة بنظام صوتي فاخر يحتوي على 8 مكبرات الصوت، إضاءات زينونل بدلاً من الهالوجين بالاضافة إلى وحة قيادة مضيئة.