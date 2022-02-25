أرخص عروض التقسيط بدون مقدم…عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات جبارة

عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات جبارة، تعتبر شركة كيا من الشركات التي تمتلك أبرز ماركات السيارات بالأسواق السعودية، ولها صيت واسع وتمكنت من أن تبني ثقة كبيرة بينها وبين العملاء الكرام، وهذا لما تتمتع به السيارة من مزايا ومواصفات ذات جودة كبيرة، وأصبحت من أفضل أنواع السيارات الموجودة بالسعودية، والتي تمكنت من تحقيق نسبة مبيعات كبيرة في المملكة العربية السعودية، ويبحث العديد من المواطنين في الوقت الحالي بالمملكة العربية السعودية عن أفضل عروض التقسيط التي تتعلق بالسيارة وهذا ما نتحدث عنه اليوم.

عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 لمدة 5 سنوات

سعر سيارة كيا سبورتاج في السعودية يبلغ نحو 97.403 ألف ريال سعودي.

وقيمة دفع الدفعة الأولى من سيارة كيا سبورتاج 2022 يبلغ حتى 9.741 ألف ريال سعودي.

يبلغ حتى 9.741 ألف ريال سعودي. وفترة السداد تصل نحو خمس سنوات، وقيمة القسط الشهري تبلغ نحو 1.806 ريال سعودي.

والدفعة الأخيرة تصل حتى 29,221.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

يوجد بالسيارة من الأمام شبكة ذات عرض السيارة، كما أنها تحتوي بالأمام على مصابيح تعمل خلال الضباب وضوء النهار.

يوجد بالخلف شبكة سفلية وأيضاً مصابيح للضباب.

السيارة متوفرة بألوان متنوعة والسقف ذات لون أسود.

يوجد بالسيارة خط حزام مصنع من الكروم للسيارة كما أنه يميل للأعلى.

سيارة كيا سبورتاج 2022 يبلغ طولها نحو 183.5 بوصة وذات عرض يبلغ نحو 73.4 بوصة، والارتفاع يبلغ نحو 65 بوصة.

يبلغ طولها نحو 183.5 بوصة وذات عرض يبلغ نحو 73.4 بوصة، والارتفاع يبلغ نحو 65 بوصة. قد تم تصنيع سبائك السيارة من مادة المعدن وتحتوي على جنوط متنوعة ذات مقاس 17، 18، 19 أنش.

السيارة تم إصدارها حاملة نحو أربع فئات متنوعة من جانب الاستخدام حتى تتناسب مع أذواق العملاء.

تمتلك ذلك السيارة محرك رباعي ذات سعة 1.6 لتر وذات قوة 1600 سي سي، وذات قوة تبلغ نحو 140 حصان، وبعزم دوران يبلغ نحو 161 نيوتن لكل متر.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022

تحمل السيارة الكثير من المميزات التي تتعلق بسيارة كيا سبورتاج 2022 ومنها: