أقوى عروض سيارات كيا الجديدة 2022 بدون مقدم وأول قسط مجاني

تتميز شركة عبد اللطيف جميل بتقديم أفضل أنواع السيارات، وتوفير عروض أيضا كل فترة خلال الشهر لتتميز بتقديم الأقوى والأوفر في المملكة العربية السعودية، ويتجه إليها المواطنين والمقيمين للحصول على سيارات جديدة أو مستعملة بسعر جيد وينتظرون العروض التمويلية، وتوفر الشركة أيضا بعض أنواع السيارات داخل العرض لمن يريد من السعوديين والغير سعوديين وللنساء أيضا، فيحق لكل فرد أن يحصل على سيارة أحلامه بأقل قسط في الشهر وسعر مميز لأنواع كثيرة من السيارات والفئات المتنوعة.

سيارات عبد اللطيف جميل

من أقوى وأهم الشركات داخل المملكة العربية السعودية هي شركة عبد اللطيف جميل، عروض يوم التأسيس، والتي تقدم تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأيضاً عروض جديدة ومتنوعة كل شهر لتقديم أفضل العروض للجميع وبما يناسب جميع الأذواق، فهناك عرض تمويلي لسيارات كيا 2022 بأقل قسط شهري وأقل سعر، ويمتد العرض حتى نهاية الشهر الحالي، وهناك ما يميز العرض بأنه بدون كفيل ولكن في حالة وجود سجل ائتماني، وبعض من الشروط التي يجب توافرها في العميل إذا كان سعودي أو مقيم حتى يحصل على التمويل والعروض المتوفرة من خلال الموقع الإلكتروني.

موديلات سيارات كيا داخل العرض

يتم توفير سيارات كيا لعروض عبد اللطيف جميل ومن ضمنهم سيارات بيجاس، ريو، سيراتو، كي 5، سونيت، سيلتوس، قرض سيارات مستعملة، وكل هذه السيارات موديل 2022، وتبدأ من أقل قسط شهري 900 ريال وحتى 1700 ريال، وذلك داخل العرض المتوفر بدون مقدم وأول قسط مجاني، ولا حاجة لدفع المصاريف الإدارية، وهذا داخل العرض، ولكن غير ذلك فأن الرسوم الإدارية تكون 1% من قيمة المبلغ التمويلي، أو 5000 ريال فقط أيهما أقل.

إجراءات الحصول على تمويل السيارات

سيتم الحصول على التمويل من خلال الموقع الإلكتروني أو الاتصال على رقم خدمة العملاء المجاني 8002442211، والشروط للموظفين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أن لا تقل شهر مدة خدمة للحكومي ومدة ثلاثة شهور للموظف بالقطاع الخاص، والراتب يبدأ من 3لاثة ألف ريال، كما أنه يسمح بالحصول على التمويل للمتقاعدين بأقل راتب، ويتم تقديم صورة من الهوية الوطنية ورخصة القيادة وكلهم سارين والإطلاع على الأصل، وكشف حساب بنكي وخطاب بتفاصيل الراتب ووقت الالتحاق به.