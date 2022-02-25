الفخامة والقوة اليابانية.. سيارة لادا نيفا lada niva 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية

مواصفات سيارة لإدا نيفا نعرضها من خلال هذا المقال حيث تعتبر مختلف المواصفات والأسعار الخاصة بهذا الموديل من السيارات من بين أهم ما يتم البحث عنه من قبل الكثير من المهتمين بمعرفة أفضل الموديلات للسيارات وأهم مواصفاتها حيث تعد السيارة من نوع لادا نيفا ذات خصائص مميزة، ولها الكثير من المواصفات الممتازة، والتي تجعل السيارة سريعة حتى على الطرق الوعرة وتجتاز مختلف أنماط الطرق بفضل أنماط القيادة المريحة والمختلفة، وفيما يأتي نوضح أهم المعلومات عن أفضل الخصائص لتي تتعلق بالسيارة، وأهم التجهيزات التي تتواجد فيها مع بيان التكلفة الشرائية للسيارة.

مواصفات سيارة لإدا نيفا

مواصفات واسعار تلك السيارة من موديل لإدا نيفا المميز تتسم بالكثير من المميزات والخصائص التي تنفرد بها، ومن أهمها ما يلي:

مواصفات ومميزات سيارة لإدا نيفا

من بين أهم المواصفات الخاصة بالسيارة ما يلي:

المحرك بالسعة اثنين ونصف لتر.

قوة المحرك تصل لتسعة وسبعين حصان.

متواجد بالسيارة المقاعد المتميزة والمريحة.

المكابح التي تعد من النوع المانع للانغلاق أبرز ما يتواجد بالسيارة للحماية من التصادم، كما أن الفرامل تعمل بالخاصية الموزعة لها إلكترونيا إي بي دي.

المزايا الخاصة بالسيارة لادا نيفا

السيارة تمتلك النظام المكيف من الداخل والذي يعمل بشكل أوتوماتيكي وبالريموت.

السيارة يتوفر في نظامها الميكانيكي الحركي الناقل من النوع الأوتوماتيكي ومدرج لعدد خمسة سرعات.

متوفر في السيارة نمط للقيادة مميز يتلاءم مع مختلف الطرق الوعرة والممهدة.

متواجد في السيارة أيضا المنفذ إي يو إكس، ومنفذ يو إس بي.

السيارة يتواجد بها العديد من الملحقات الأخرى للرفاهية والتي من بينها الشاشة التاتش، مع توفر الراديو المدمج.

الوسائد الهوائية تتواجد في السيارة وتعد واقية من التصادم.

أسعار السيارة المحلية والعالمية للسيارة من نوع لادا نيفا

السيارة من هذا النوع تصل للسعر على المستوى المحلي الذي يصل لنحو أربعة وثلاثين ألف ريال سعودي، بينما السعر العالمي لها يصل للقيمة المالية والتي تصل لنحو قرابة ثمانية آلاف دولار أمريكي بمختلف السوق العالمية.