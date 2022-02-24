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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للتنازل بداعي السفر للخارج بدون مقابل أو رسوم، توفرت للتقبيل لغرض السفر والخروج النهائي سيارة تويوتا كامري موديل 2021 استخدام شخصي، ماكينة 4 سلندرات سعتها 2.5 لتر بقير أوتوماتيك وقراءة العداد لا تتجاوز 9000 كيلو متر. السيارة بمواصفات full otion تتميز بحساسات أمامية وخلفية، إضاءات ليد بالكامل وكاميرا خلفية، دخول بالريموت وزر لتشغيل المحرك، مثبت سرعة وتحكم من المقود ومكيف أوتوماتيك، شاشة ترفيه وفتحة سقف، شاحن لاسلكي وإكسسوارات كروم وتحكم بالمقاعد كهرباء. السيارة للتقبيل لظروف السفر وجهة التنازل بنك الرياض بقسط شهري 2450 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 7 أقساط، قيمة المبلغ المتبقي 141 ألف ريال بالكامل منها 20 ألف دفعة تملك.

سيارات مستعملة للتنازل بداعي السفر

توفرت للتقبيل لظروف السفر إلى الخارج سيارة تويوتا كورولا 2021 فل كامل، ماكينة اقتصادية ثلاثية الاسطوانات سعتها 1.5 لتر وتولد قوة 119 حصان، القير أوتوماتيكي والممشى 31250 كيلو متر والبودي وكالة بدون عيوب سوى خدوش بسيطة فقط بسبب الرصيف. السيارة للتقبيل من خلال مصرف الراجحي والتنازل بدون مقابل، تبلغ قيمة الاستحقاق الشهري لمبلغ التمويل 1130 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 6 أقساط ويتبقى 54 قسط بالاضافة إلى قيمة الدفعة الأخيرة التي تبلغ 34209 ريال.

تتوفر للتنازل سيارة هوندا أكورد مستعملة موديل 2016 بمواصفات فل كامل، ماكينة 4 سلندرات سعتها 3.5 لتر بقير أوتوماتيك والممشى حقيقي لم يتجاوز 164 ألف كيلو متر. تتميز بإمكانية التشغيل بصمة، مكيف أوتوماتيك، مرايا داخلية ذاتية التعتيم، تحكم من خلال عجلة القيادة، فتح الابواب بالريموت، مقاعد جلد مزودة بخاصية تحكم كهرباء، كاميرا وحساسات خلفية، شاشة وسائط تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إضاءات ليد وفتحة سقف. السيارة للتنازل تقسيط بدون مقابل بداعي السفر للخارج وجهة التنازل هي البنك العربي الوطني، عدد الأقساط المتبقية 16 قسط بقيمة 1929 ريال شهرياً، مع العلم أن السيارة حالياً في فترة الدفعة النهائية.

سيارات مستعملة للتنازل تقسيط

توفرت فورتشنر GX2 مستعملة موديل 2021 بدون دبل للتنازل بدون مقابل لظروف السفر، ماكينة رباعية الاسطوانات سعتها 2.7 لتر تولد قوة 164 حصان، الجيربوكس يعمل بنظام أوتوماتيكي والعداد لم يتجاوز 29600 كيلو متر، تم إضافة تلبيس أرضية كامل بالاضافة إلى عازل حراري. السيارة للتنازل بدون مقابل عبر بنك الراجحي بقسط شهري 1633 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 7 أقساط بقيمة 11431 ريال والمبلغ المتبقي من الأقساط 86 ألف ريال، الدفعة الأخيرة 48 ألف ريال ويمكن تقسيطها بينما تبلغ قيمة السداد المبكر 112 ألف ريال.