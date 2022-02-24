سيارة بدون مقدم ولا مصاريف إدارية وبلا كفيل أول قسط بعد شهر

أفضل عروض السيارات في السعودية احصل على سيارة بدون مقدم ولا مصاريف إدارية وبلا كفيل من شركة عبد اللطيف جميل معتمدة من البنك المركزي السعودي والتمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية، تقدم الشركة تسهيلات عديدة من خلال عروض تمويل السيارات بدون مقدم وبدون كفيل ومنها بدون مصاريف إدارية مع إمكانية تقسيط الدفعة الأخيرة من مبلغ السيارة، كما يمكنك اختيار المركبة التي تريدها من خلال المعارض الموجودة في مناطق المملكة فيما يمكن تمويل السيارات الجديدة والمستعملة أيضاً بالتقسيط المرن بقسط يناسب راتبك حتى 60 شهر مرنة، كما تتيح الشركة إمكانية التملك في حالة رغبة العميل لذلك أو الاكتفاء بالتمويل التأجيري فقط، وفي حالة رغبة العميل بتملك المركبة قبل انتهاء المدة فهذا متاح ويترتب عليه سداد القيمة المتبقية بالإضافة إلى كلفة الأجل للثلاثة أشهر التالية لشهر السداد المبكر وذلك بعد خصم المبلغ الذي تم سداده من الأقساط الشهرية ودفعة أولى.

مميزات عروض السيارات شركة عبد اللطيف جميل

معتمد من الهيئة الشرعية.

قرض بدون كفيل بأسهل إجراءات.

التقسيط على 60 شهر بدفعات مناسبة.

تمويل بدون مصاريف إدارية حسب العرض المتاح حالياً.

توفر شركة عبد اللطيف جميل إمكانية سداد أول دفعة في الشهر الأول.

تمويل سيارة بدون مقدم أحدث الموديلات ومتاح السيارات المستعملة أيضاً.

نسبة هامش الربح ثابتة طوال فترة السداد.

إمكانية تمويل الدفعة الأخيرة وجدولتها حتى 24 شهر على أن لا تزيد المدة عن إجمالي الخمس سنوات.

شروط سيارة بدون مقدم ولا مصاريف إدارية وبلا كفيل

الأسعار المعروضة قابلة للتغيير وفق السجل الائتماني وبعض العوامل المؤثرة.

عليك الإطلاع على بنود العقد جيداً ويمكنك تقديم الاستفسار عبر الموقع قبل البدء في تقديم طلب قرض.

وجود رخصة قيادة سارية.

تقديم إثبات أو تعريف بالراتب من جهة العمل.

أن يكون العميل لديه وظيفة ثابتة في إحدى القطاعات.

في حالة تلقي المساعدة يمكنك الاتصال عبر رقم 8002442211.

طريقة تقديم طلب تمويل سيارة بدون مقدم ولا مصاريف إدارية وبلا كفيل