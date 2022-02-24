نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات مازدا 6 2022 سيارة السيدان في السعودية وشكلها التخيلي في المقال التالي
مواصفات مازدا 6 2022 ، سيارة مازدا 6 هي من السيارات السيدان متوسطة الحجم التي تتميز بتصميمها الحديث بالإضافة إلى مقصورة عصرية وذلك بتصميم أنيق مع جلد بالسيارة عالي الجودة مع لمسات معدنية ناعمة، أما بالنسبة لتصميم مازدا 6 فبالنظر إلى السيارة من الخارج فهي تتميز بمقدمة سيارة جريئة تراها عند النظر إلى المصابيح وللمزيد من المعلومات عن مازدا 6 2022 من الداخل و أسعار مازدا تابعونا في الفقرات القادمة.
مواصفات مازدا 6 2022
تتميز سيارة مازدا 6 2022 بأنها ذات أناقة عصرية ترى تلك الأناقة عند بعض الأشياء مثل :
- في البداية يجب النظر إلى الشبك المرصع الذي يمنح سيارة Mazda 6 عمق ثلاثي الأبعاد.
- كذلك سيارة Mazda 6 2022 تتميز من الجانب بانسيابية للتصميم العصري.
- كما أن السيارة من الخلف تتميز بتصميم يعكس جرأة وأناقة السيارة مع شريط الكروم الذي يصل بين المصابيح.
- وكذلك تأتي مصابيح السيارة الأمامية من نوع LED مع ضبط مستوى الإضاءة بشكل نلقائي.
- المرايا الخارجية لسيارة مازدا 6 2022 تدعم الثني التلقائي.
- مساحات السيارة تتميز بمستشعرات المطر.
- كما أنه يوجد فتحة سقف بانورامية بالسيارة.
- السيارة ترتكز على عجلات : 17 و 19 بوصة حسب الفئة.
- كذلك السيارة تتميز بأنظمة السلامة ومساعدة السائق.
- بالإضافة إلى التحكم الديناميكي في الثبات.
- كذلك تعزيز ثبات الجسم والسيارة ضد الجاذبية.
- بالإضافة إلى التذكير بربط الحزام لجميع المقاعد.
- السيارة يوجد بها حساسات الركن أمامية وخلفية.
- تتميز بمراقبة ضغط الهواء في الإطارات.
- كذلك مكابح الانتظار الإلكترونية.
- كاميرات للرؤية الشاملة 360 درجة.
- بالإضافة إلى دعم رصد المشاة والمركبات ليلاً ونهاراً.
- كذلك مراقبة حركة المرور في الخلف.
مازدا 6 2022 من الداخل
في البداية أبعاد ووزن سيارة مازدا 6 2022 وهي فارغة يصل إلى 1527 كجم.
- لوحة قيادة السيارة يتوسطها شاشة معلومات وترفيه بمقاس 8 بوصة تدعم اللمس.
- السيارة مدعومة من أبل كاربلاي بتشغيل وسائط مع أسطوانات CD.
- كذلك السيارة تتميز بنظام ترفيهي وجهاز تحكم يعمل باللمس.
- كما أن النظام به 6 سماعات موجودة بشكل قياسي أو نظام صوت راقي مع 11 سماعة من بوز.
- وقد تم دعم تقنية البلوتوث مع منفذ USB أمامي وخلفي.
يجب التنوية انه عندما تدخل إلى مقصورة Mazda 6 سوف تجد :
- 5 مقاعد من الجلد الأحمر العنابي مغطى به الكراسي وذلك بفئته العليا.
- المقاعد الأمامية تتميز بقابلية التعديل الكهربائي.
- كما أن مقعد السائق يأتي مع “ذاكرة” لحفظ الوضعية.
- بالإضافة إلى أنه توجد بطانة من الجلد للأبواب من الداخل وأخرى للإحاطة بلوحة القيادة.
- بالإضافة إلى دخول المعدن عالي الجودة في لوحة القيادة ومقود السيارة ومقابض الأبواب من الداخل.
- كما يتم التحكم في درجة حرارة المقصورة وذلك من خلال نظام مكيف هواء أوتوماتيكي بالأمام والخلف.
- في النهاية يوجد ميزة العرض على الزجاج الأمامي.
- جدير بالذكر أن عجلة قيادة Mazda 6 تأتي بالتغليف.
Mazda 6 2022
بالنسبة لمحرك Mazda 6 2022 تأتي السيارة مع خيارين للمحرك :
- المحرك الأول : محرك بــ4 أسطوانات.
- بسعة 2.5 لتر.
- كما يولد قوة 190 حصان.
- مع عزم دوران 252 نيوتن/متر.
- كما تتحرك السيارة بسرعة قصوى 221 كم/س.
- المحرك الثاني : محرك تيربو 4 أسطوانات.
- بسعة 2.5 لتر.
- كما يولد قوة 231 حصان.
- مع عزم دوران 420 نيوتن/متر.
- كما تتحرك السيارة بسرعة قصوى 239 كم/س.
جدير بالذكر أن السيارة تأتي بناقل حركة ستة سرعات أوتوماتيك بنظام دفع أمامي. كما أن السيارة تتميز بكفاءة استهلاك وقود بين 15.8 و 15.9 كم/لتر. وذلك بخزان وقود بسعة 62 لتر. كذلك المحرك الأقوى يتسارع من 0 إلى 100 كم/س في وقت 8.5 ثانية.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ