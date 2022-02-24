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مواصفات مازدا 6 2022 سيارة السيدان في السعودية وشكلها التخيلي

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عمر شويل - جدة مواصفات مازدا 6 2022 سيارة السيدان في السعودية وشكلها التخيلي - ثقفني

مواصفات مازدا 6 2022 ، سيارة مازدا 6 هي من السيارات السيدان متوسطة الحجم التي تتميز بتصميمها الحديث بالإضافة إلى مقصورة عصرية وذلك بتصميم أنيق مع جلد بالسيارة عالي الجودة مع لمسات معدنية ناعمة، أما بالنسبة لتصميم مازدا 6 فبالنظر إلى السيارة من الخارج فهي تتميز بمقدمة سيارة جريئة تراها عند النظر إلى المصابيح وللمزيد من المعلومات عن مازدا 6 2022 من الداخل و أسعار مازدا تابعونا في الفقرات القادمة.

مواصفات مازدا 6 2022
Mazda 6

مواصفات مازدا 6 2022

تتميز سيارة  مازدا 6 2022 بأنها ذات أناقة عصرية ترى تلك الأناقة عند بعض الأشياء مثل :

  1. في البداية يجب النظر إلى الشبك المرصع الذي يمنح سيارة Mazda 6 عمق ثلاثي الأبعاد.
  2. كذلك سيارة Mazda 6 2022 تتميز من الجانب بانسيابية للتصميم العصري.
  3. كما أن السيارة من الخلف تتميز بتصميم يعكس جرأة وأناقة السيارة مع شريط الكروم الذي يصل بين المصابيح.
  4. وكذلك تأتي مصابيح السيارة الأمامية من نوع LED مع ضبط مستوى الإضاءة بشكل نلقائي.
  5. المرايا الخارجية لسيارة  مازدا 6 2022 تدعم الثني التلقائي.
  6. مساحات السيارة تتميز بمستشعرات المطر.
  7. كما أنه يوجد فتحة سقف بانورامية بالسيارة.
  8. السيارة ترتكز على عجلات : 17 و 19 بوصة حسب الفئة.
  9. كذلك السيارة تتميز بأنظمة السلامة ومساعدة السائق.
  10. بالإضافة إلى التحكم الديناميكي في الثبات.
  11. كذلك تعزيز ثبات الجسم والسيارة ضد الجاذبية.
  12. بالإضافة إلى التذكير بربط الحزام لجميع المقاعد.
  13. السيارة يوجد بها حساسات الركن أمامية وخلفية.
  14. تتميز بمراقبة ضغط الهواء في الإطارات.
  15. كذلك مكابح الانتظار الإلكترونية.
  16. كاميرات للرؤية الشاملة 360 درجة.
  17. بالإضافة إلى دعم رصد المشاة والمركبات ليلاً ونهاراً.
  18. كذلك مراقبة حركة المرور في الخلف.

مازدا 6 2022 من الداخل

في البداية أبعاد ووزن سيارة  مازدا 6 2022 وهي فارغة يصل إلى 1527 كجم.

  • لوحة قيادة السيارة يتوسطها شاشة معلومات وترفيه بمقاس 8 بوصة تدعم اللمس.
  • السيارة مدعومة من أبل كاربلاي بتشغيل وسائط مع أسطوانات CD.
  • كذلك السيارة تتميز بنظام ترفيهي وجهاز تحكم يعمل باللمس.
  • كما أن النظام به 6 سماعات موجودة بشكل قياسي أو نظام صوت راقي مع 11 سماعة من بوز.
  • وقد تم دعم تقنية البلوتوث مع منفذ USB أمامي وخلفي.

يجب التنوية انه عندما تدخل إلى مقصورة Mazda 6 سوف تجد :

  • 5 مقاعد من الجلد الأحمر العنابي مغطى به الكراسي وذلك بفئته العليا.
  • المقاعد الأمامية تتميز بقابلية التعديل الكهربائي.
  • كما أن مقعد السائق يأتي مع “ذاكرة” لحفظ الوضعية.
  • بالإضافة إلى أنه توجد بطانة من الجلد للأبواب من الداخل وأخرى للإحاطة بلوحة القيادة.
  • بالإضافة إلى دخول المعدن عالي الجودة في لوحة القيادة ومقود السيارة ومقابض الأبواب من الداخل.
  • كما يتم التحكم في درجة حرارة المقصورة وذلك من خلال نظام مكيف هواء أوتوماتيكي بالأمام والخلف.
  • في النهاية يوجد ميزة العرض على الزجاج الأمامي.
  • جدير بالذكر أن عجلة قيادة Mazda 6 تأتي بالتغليف.

Mazda 6 2022

بالنسبة لمحرك Mazda 6 2022 تأتي السيارة مع خيارين للمحرك :

  • المحرك الأول : محرك بــ4 أسطوانات.
    • بسعة 2.5 لتر.
    • كما يولد قوة 190 حصان.
    • مع عزم دوران 252 نيوتن/متر.
    • كما تتحرك السيارة بسرعة قصوى 221 كم/س.
  • المحرك الثاني : محرك تيربو 4 أسطوانات.
    • بسعة 2.5 لتر.
    • كما يولد قوة 231 حصان.
    • مع عزم دوران 420 نيوتن/متر.
    • كما تتحرك السيارة بسرعة قصوى 239 كم/س.

جدير بالذكر أن السيارة تأتي بناقل حركة ستة سرعات أوتوماتيك بنظام دفع أمامي. كما أن السيارة تتميز بكفاءة استهلاك وقود بين 15.8 و 15.9 كم/لتر. وذلك بخزان وقود بسعة 62 لتر. كذلك المحرك الأقوى يتسارع من 0 إلى 100 كم/س في وقت 8.5 ثانية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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