أرخص عروض التقسيط..ب600 ريال عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات جبارة

ب600 ريال عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات جبارة، هذا ما تقدمه شركة عبد اللطيف جميل لتجارة السيارات إلى جميع عملائها داخل المملكة العربية السعودية وقد منحت الشركة فرصة كبيرة لكل من يرغب في السيارة ولا يستطيع شرائها نقدًا ويستطيع تقسيطها من داخل أي فرع من فروع الشركة بقسط شهري يصل إلى 600 ريال سعودي فقط.

ب600 ريال عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022

فرصة ذهبية مقدمة من شركة تجارة السيارات عبد اللطيف جميل بجميع فروعها داخل المملكة العربية السعودية بتقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بالمميزات التالية:

كما أن فرصه تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 تبداً بقسط شهري يبدأ بـ 600 ريال سعودي فقط.

تبداً بقسط شهري يبدأ بـ 600 ريال سعودي فقط. تبلغ قيمة الدفعة الأولى من قيمة السيارة حوالي 35.145 ألف ريال سعودي.

يبلغ قيمة القسط الأخير من سداد قيمة السيارة بعد التقسيط حوالي 29.640 ألف ريال حيث توفر الشركة سيارة تويوتا كورولا 2022 بسعر 74.100 ألف ريال سعودي.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022

تحتوي السيارة على العديد من المواصفات مما جعلها هدفاً وحلم للكثير ومن أهم هذه المواصفات:

تعمل سيارة كورولا بمحرك تبلغ سعته 1600 سي سي.

تتحرك السيارة بسرعة تبدأ من الصفر حتى 100 كيلومتر في زمن قدره 10 ثواني فقط.

يبلغ طول السيارة حوالي 4630 مليمتر بينما عرضها 1780 مليمتر وارتفاعها 371 لتر.

وتبلغ قوة محرك السيارة 120 حصان.

تعمل السيارة بعزم دوران قوته 154 نيوتن وتحتوي على جنوط قياس 16 بوصة.

كما تعمل السيارة باستخدام ناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا له خمس سرعات مختلفة.

مميزات سيارة تويوتا كورولا 2022

تتميز السيارة باحتوائها على العديد من وسائل الأمان ومنها وجود وسائد هوائية بالإضافة إلى وجود نظام الثبات الإلكتروني.

وتتميز السيارة باحتوائها على نظام توزيع الفرامل يعمل إلكترونيًا وتحتوي على مكابح مانعة للانغلاق.

تحتوي السيارة على لمبات ليد ومن الداخل يوجد مكيف يقوم بتوزيع الهواء داخل السيارة.

من أهم مميزات السيارة وجود مصابيح من الأمام والخلف لتساعد على الرؤية في الضباب.

تعد سيارة كورولا من السيارات الاستهلاكية للوقود وهذا ما يجعلها يزداد الطلب عليها.

وهكذا نكون قد تعرفنا على عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 وكذلك مميزات السيارة العديدة ومواصفاتها الرائعة التي جعلت الكثير يرغب في الحصول عليها.