سيارة هيونداي أكسنت أر بي 2022 مميزاتها ومواصفاتها الرائعة وفئاتها وأسعارها في بعض الدول

سيارة هيونداي أكسنت أر بي 2022 مميزاتها، هيونداي أكسنت أر بي 2022 صناعة كورية مميزة، تم طرحها في العام الجديد 2022 في مصر والسعودية والعديد من البلاد، تتميز بسعر جيد وتصميم رائع بالإضافة إلى ميزات عديدة للترفيه، تقييم السيارة جيد وموثوقة لدي العديد من الوكلاء، خاصة مع توفر قطع غيار لها بسهولة في السوق السعودي، فما هي مواصفات السيارة ومميزاتها وأسعار فئاتها بالتفصيل.

سيارة هيونداي أكسنت أر بي 2022 مميزاتها

مواصفات سيارة هيونداي أكسنت أر بي 2022

تبلغ سعة محرك سيارة أكسنت أر بي 1600 سي سي.

أكسنت أر بي 1600 سي سي. تحتوي علي 16 صباب CVVT، كما أنها مزودة ب 4 سلندرات.

يعمل محرك السيارة بقوة 125 حصان، ويبلغ عزم دورانها 156 نيوتن متر.

أقصي سرعة للسيارة 192 كيلومتر في الساعة الواحدة.

تعمل عن طريق الدفع الأمامي للعجلات.

ناقل الحركة أوتوماتيكي مزود بأربع سرعات.

تبلغ سعة خزان وقود السيارة 43 لتر.

كما تستهلك وقودا بمعدل 7.4 لتر كل 100 كيلو متر.

نظام الحقن بها مباشر.

تتميز بجنوط بمقاس من 14 إلى 16 يختلف حسب فئة السيارة.

مواصفات ومميزات الفئتين الأولي والثانية من أكسنت أر بي 2022

تحتوي علي نظام الحماية ضد السرقة امبوليزر.

بها قفل مركزي CENTER LOCK.

مزودة بأحزمة أمان يمكن تعديلها.

تشمل ريموت كنترول لفتح الشنطة وأبواب السيارة.

وبها العديد من إمكانات الترفيه مثل:

منفذ USB.

راديو FM- AM.

مخرج AUX.

مشغل أسطوانات MP3.

4 سماعات.

بلوتوث.

تشتمل علي كماليات داخلية وخارجية:

نوافذ كهربائية.

مسند يد أمامي.

مقعد السائق قابل للتعديل في 6 اتجاهات.

مصابيح ضباب أمامية LED.

مكيف هواء يعمل يدويا.

مخرج كهرباء بقوة 12 فولت.

مرايا جانبية قابلة للتعديل إلكترونيا.

مواصفات ومميزات الفئتين الثالثة والرابعة من أكسنت أر بي 2022

تحتوي علي شاشة لمس بمقاس 7 بوصة.

بها حساسات للركن خلفية.

تشمل فتحة سقف بانوراميه.

بها فرامل مانعة للانغلاق ABS.

مزودة بوسائد هوائية للمقاعد الأمامية.

عجلة القيادة مصنوع من الجلد.

أسعار سيارة هيونداي أكسنت أر بي 2022