نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصل وصل الوحش الروسى.. سيارة لادا نيفا 2022 في السعودية اسرع وافخم سيارة بمواصفات واسعار جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصل وصل الوحش الروسى.. سيارة لادا نيفا 2022 ، تحتوي سيارة لادا نيفا على مجموعة من التقنيات الحديثة التي تجعلها من السيارات الفريدة من نوعها، حيث تكون سيارة لادا نيفا من أكثر العلامات التجارية الأكثر تميزاً في مجال صناعة السيارات، تأتي السيارة ومعها الكثير من المواصفات المميزة والتي جعلت منها السيارة الأفضل على طرقات السعودية الوعرة.

فكل من يبحث عن سيارة حديثة ويريد التعرف عن المواصفات يمكنكم متابعتنا للتعرف على كل ما هو جديد ومهم في عالم السيارات، وقد تم إصدار واحدة من أحدث السيارات في المملكة السعودية ومن السهل جداً التعرف على ما تحمله من إمكانيات عبر السطور القادمة.

وصل وصل الوحش الروسى.. سيارة لادا نيفا 2022

تعتبر واحدة من أفضل أنواع السيارات التي يمكنها التحرك على الطرقات الوعرة في المملكة العربية السعودية، حيث تحمل السيارة معها الكثير من المواصفات التي تجعلها الأفضل في السعودية كما أن سعر السيارة يمكن أن يكون مناسب للكثير من عشاق السيارات الحديثة ومن أهم مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفا 2022 التالي:

محرك السيارة يولد قوة 38 حصان.

تكون من سيارات الدفع الرباعي.

تبلغ سعة السيارة 1700 سي سي.

قوة عزم دوران 129 نيوتن متر

السيارة مزودة بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات.

جنوط السيارة رياضي يصل قياسه 15 بوصة.

السيارة تمتلك مقاعد يمكن أن يتم ضبط مستواها كهربياً.

يوجد بالسيارة مكابح مانعة للانغلاق.

تأتي السيارة بوسائد هوائية للحماية من الاصطدام.

يمكن أن يتم التحكم بنظم القيادة.

يوجد بها نظام كامل بالإضاءة يعمل بتقنية الليد.

بها تكييف يعمل أوتوماتيك.

تمتلك السيارة شاشة تاتش بقياس 7 بوصة.

السيارة مزودة بواي فاي وبلوتوث.

تحتوي السيارة على مشغل سي دي وراديو مدمج.

سعر سيارة لادا نيفا 2022 في السعودية

متوفر من سيارة لادا نيفا أكثر من نسخة في المملكة العربية السعودية وقد يصل سعر السيارة في السعودية حوالي 34 ألف جنية ريال سعودي بكثير من معارض السيارة داخل المملكة.

ويمكن أن تكون أسعار السيارة مناسبة لجميع عشاق السيارات الحديثة خاصة من عشاق سيارة لادا نيفا 2022، وكان سعر النسخة السابقة من السيارة حوالي 632 ألف روبل لاما يعادل 800 ألف دولار.