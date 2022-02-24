نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثورة جديدة في عالم السيارات..سيارة رولز رويس سبيكتر 2023 الجديدة السيارة الكهربائية بالكامل وأحدث مواصفات السيارة في المقال التالي
عمر شويل - جدة ثورة جديدة في عالم السيارات..سيارة رولز رويس سبيكتر 2023 الجديدة السيارة الكهربائية بالكامل وأحدث مواصفات السيارة - ثقفني
سيارة رولز رويس سبيكتر 2023 الجديدة السيارة الكهربائية بالكامل وأحدث مواصفات السيارة، بعد الاطلاع على الصور المسربة لسيارة رولزرويس سبيكتر 2023 لاحظ الكثيرين وجود تشابه كبير بينها وبين سيارات رايث ولكن التشابه بين السيارتين سبيكتر المموهة وموديل رايث موجود على مستوى الشكل الخارجي فقط ولكن الجوانب الميكانيكية للسيارتين مختلفتين تماما، و لمعرفة مواصفات سيارة رولز رايز سبيكتر 2023 وأهم مميزاتها يرجى المتابعة.
مواصفات سيارة رولز رويس سبيكتر 2023
- تأتي سيارة رولز رويس سبيكتر بشاسيه مختلف عن شاسيه سيارة رايث.
- حيث أن الشاسيه من نسخه كهربائية للسيارة رولز رويس الذي تم تخصيصه مسبقا لسيارة أخرى هي سيارة كولينان وفانتوم.
- ولن يكون الشاسيه للسيارة الجديدة بي إم دبليو.
- تتميز السيارة بمصابيح أماميه مقسومة وهي مشابهة للمصابيح التي تحتوي عليها الفئة السابعة لسيارة بي ام دبليو.
- كما أن السيارة يوجد بها بعض التشابهات مع سيارة بي ام دبليو XM SUV التي تم طرحها العام الحالي 2022.
- سيتم طرح سيارات رولز رويس SUV كبديل لسيارة رايث الحالية.
- كما صرح التقرير الصادر من اوتو كار عن سيارة رولز رويس سبيكتر 2023 انا السيارة تعمل من خلال محرك كهربي متطور برعاية بي ام دبليو كمان السيارة تتميز في تصميمها بالشبك القوي وذلك ظهر بوضوح خلال الصور المسربة للسيارة.
معلومات عن سيارة رولز رويس سبيكتر 2023
- تتميز السيارة الجديدة بمحرك قوي تتخط قوه 600 حصان، كما أن المحرك يعمل بعزم دوران يقدر 785 نيوتن لكل متر.
- ويعمل بواسطة خاصيه الدفع الكلى العجلات.
- أبرز الاختلافات الموجودة بين سيارة رولزرويس سبيكتر و موديل سيارة رايث في الشاسيه والمحرك والمزايا الداخلية للسيارة.
- سيتم طرح السيارة في نهاية عام 2022 وهي من إنتاج مصنع good wood.
- تخضع السيارة حاليا اختبار مكثف علي مسافة كبيرة تبلغ 2.5 مليون كيلو متر.
- كما أنه يجدر الإشارة أن السيارة قد تحمل في النهاية نفس المحرك لسيارة بي ام دبليو ix M60.
- وقد تم بناء هيكل السيارة بناء على الصور المسربة عن طريق الفريق الروسي المعروف بkolesa، والذي تبني رسم الصور التخيلية عن سيارة رولز رويس سبيكتر 2023 التي تعمل كهربائيا وتقع ضمن فئه سيارات السيدان المتميزة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ