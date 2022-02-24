نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage بالشكل الجديد في السعودية بأسعار ومواصفات عالمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 تعتبر من بين أهم الأنواع من السيارات، والتي تمتلك الكثير من المزايا، وعدد من المواصفات، والتي تجعلها من بين أشهر السيارات والتي تتواجد بالتوقيت الحالي بالعديد من المعارض والمتاجر على المستويين العالمي والمحلي، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المواصفات التي تتواجد في السيارة، مع بيان أهم المعلومات عن أفضل المزايا في تلك السيارة وأهم تجهيزاتها، مع بيان أهم المعلومات عن التكلفة الشرائية للسيارة.

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

تعتبر تلك الشاحنة من الشاحنات من النوع الرياضي المتميزة، وتعد من بين أقوى أنواع المركبات التي تمتلك عدد من المواصفات التي من أهمها أن السيارة تمتاز بالهيكل القوي المميز، مع العديد من المواصفات التي من أبرزها أن تلك السيارة تحمل قوة الأداء وبراعة التصميم مع الجمع ما بين الكلاسيكية مع العصرية في التصميم ومن أهم المواصفات الخاصة بالسيارة ما يلي في النقاط القادمة:

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

أهم المواصفات لهذا الموديل العصري المميز من السيارات ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة يتوفر بها المحرك بالسعة لترين ونصف.

متواجد بالسيارة جنوط من نوع رياضي بمقاس خمسة عشر بوصة.

السيارة محركها بقوة ثلاثة وثمانين حصان.

يتواجد بالسيارة أيضا المحرك بعزم دوران مائة وخمسين نيوتن لكل متر.

تمتاز السيارة بقوة الأداء مع الكفاءة التشغيلية العالية.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022

من أهم المميزات في السيارة من نوع كيا سبورتاج 2022 ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة تتمتع بتوفر العديد من المزايا والتي من أبرزها المكابح التي تمنع الانغلاق، والتي تعد من بين أهم عوامل أمان القيادة بالسيارة.

السيارة ممتلكة لعدد من الوسائد الهوائية حوالي أربعة لامتصاص أي صدمات بالسيارة.

المقاعد من الممكن أن يتم ضبها بالكهرباء للتحكم بمستواها.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية

أكثر من فئة تنتمي لها السيارة كيا سبورتاج 2022 وبالنسبة للفئة الأولى منها فتتوفر بالسعر الذي يصل لثلاثة وتسعين ألف ريال سعودي، بينما السعر الخاص بالسيارة من الفئة الثانية يصل لمائة وخمسة ألف ريال سعودي.