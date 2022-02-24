نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفخامة والقوة اليابانية.. سيارة تويوتا جرانفيا 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة تويوتا جرانفيا من أهم ما يتم البحث عنه، وهذا ما نهتم بعرضه من خلال تلك السطور ، حيث تعتبر تلك السيارة ممتلكة للعديد من المزايا والتي تصحب مختلف مواصفاتها، ومختلف تجهيزاتها، والتي تمتاز بها، وفيما يأتي من تلك الفقرات نتعرف بالتف5صبل على كل ما يتعلق بالمواصفات، والمميزات، وفيما يلي أيضا بيان بأهم المعلومات عن سعر السيارة.

مواصفات سيارة تويوتا جرانفيا

المواصفات والأسعار للسيارة تويوتا جرانفيا تعتبر من بين أهم ما تتم متابعته، حيث أن هذا الموديل يمتاز بالحداثة والتطور، وله الكثير من المميزات، والتي من أبرزها أن السيارة تتحمل العبور بأصعب الطرق وهذا نظرا لقوة تصميمها، ومن خلال الآتي نوضح أهم المواصفات الخاصة بالسيارة.

مواصفات وممميزات سيارة تويوتا جرانفيا

من بين أهم المواصفات الخاصة بالسيارة ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة ممتلكة للمحرك بالقوة مائة أربعة وخمسين حصان.

السيارة يتوفر محركها بالسعة ألفين سبعمائة خمسة وخمسين حصان سي سي.

الناقل الحركي الخاص بالسيارة من النوع الأوتوماتيك.

السيارة تعد متألقة في تصميمها من الخارج ومن الداخل.

الموتور من النوع ستة سلندر.

السيارة قد تم تزويدها بالمصابيح الأمامية.

أهم التجهيزات بالسيارة جرانفيا

تلك السيارة يابانية التقنيات تمتلك تجهيزات متميزة أهمها ما يلي:

المقاعد المريحة بالاتساع الملائم، والمقصورة الداخلية مريحة، وتمتلك التصميم العصري.

المقصورة تتوفر بها العديد من التجهيزات والتي من أهمها المكابح المانعة لأي انغلاق.

متواجد بها الوسائد من النوع الهوائي وهذا للوقاية من أثر التصادم.

تلك السيارة متوفر فيها التارة ومن خلالها يكون هناك التحكم في مستوى الارتفاع للسيارة.

الجنوط الخاص بها من نوع الكروم وبالمقاس تسعة عشر إنش.

متواجد بالسيارة السينسور الأمامي وكذلك متوفر سينسور خلفي للحماية من التصادم.

متواجد بها أيضا الزر المخصص للتثبيت من السرعة.

سعر السيارة من موديل تويوتا جرانيفا

السيارة بالسوق المحلي بالمملكة السعودية بالسعر ما بين تسعمائة ألف إلى تسعمائة وخمسين ألف جنيه مصري، وحوالي ثلاثمئة إلى ثلاثمئة وعشرين ألف ريال سعودي بسائر المحال والمعارض التجارية لبيع السيارات.