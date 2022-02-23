نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توفير 40 ألف ريال على تويوتا أفالون 2021 فل كامل بريميوم تخفيض يتجاوز 20% في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفير 40 ألف ريال على تويوتا أفالون 2021 فل كامل بريميوم الأفضل بين المنافسين تخفيض يتجاوز 20%، السيارة الفاخرة الأفضل بين المنافسين إنضمت إلى سلسلة تخفيضات السيارات لعام 2022 بالمملكة، تتميز السيارة بكافة مواصفات الأمان نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام تحذير مغادرة المسار، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح، لذا نتناول اليوم كافة مواصفات السيارة، السعر الجديد و المعرض الذي يقدم هذا التخفيض المذهل على سيارة تويوتا أفالون 2021 فل كامل بريميوم.

تخفيض يتجاوز %20 على تويوتا أفالون 2021

تتميز السيارة بمحرك سداسي سلندر 3500 سي سي قوة 297 حصان قير أوتوماتيك بسرعات عددها ثمانية تبترونيك ويعمل بنظام الدفع الأمامي، تتوفر السيارة ضمن تخفيضات السيارات بالمملكة العربية السعودية، حيث تتوفر سيارة تويوتا أفالون 2021 فل كامل بريميوم لدى معارض عبد اللطيف جميل للسيارات بسعر 152 ألف و 700 ريال بدلا من 193 ألف و 200 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة توفير 40 ألف ريال تخفيض مذهل يتجاوز 20%.

تويوتا أفالون 2021 فل كامل بريميوم

تتميز فئة الفل كامل من الجهة الأمامية بليد نهاري، انوار ليد عالي واطي وعدد أربعة حساسات امامية، تتميز سيارة تويوتا أفالون 2021 فل كامل بريميوم كذلك ب فتحة سقف، جنوط المينيوم مقاس 18 إنش و اشارات على المرايا مع إمكانية الطي أوتوماتيك و مقابض كروم، تتميز خلفية السيارة ب جناح خلفي، كشاف ضباب خلفي، عدد أربعة حساسات خلفية، كاميرا خلفية و إمكانية التحكم عن طريق الريموت، كما تتميز بكافة مواصفات الأمن و السلامة فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، ارباجات اماميه وجانبيه و عدد خمس أحزمة أمان.

أفالون 2021 فل كامل فئة بريميوم

تتميز فئة بريميوم بنظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، نظام ذاكرة للمقاعد، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تتميز السيارة الأكثر مبيعاً بالمملكة تحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، عداد الرحلات و البلوتوث، ومكيف متعدد المناطق، تتميز السيارة كذلك بشاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي و أندرويد أوتو، نظام ملاحة، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، بلوتوث و14 مكبر صوت، تتميز السيارة كذلك بمقاعد جلد، تحكم كهربائي بالمقاعد، تبريد المقاعد، عرض المعلومات على الزجاج وإمكانية تدفئة المقاعد لسيارة تويوتا أفالون 2021 فل كامل بريميوم.