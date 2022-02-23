 أرخص عروض التقسيط..ب 700 ريال عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 من عبد اللطيف جميل بدون مقدم لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات جبارة للسيارة

ب 700 ريال عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 من عبد اللطيف جميل بدون مقدم لمدة 5 سنوات، تعد شركة كيا من أولي الشركات التي اشتهرت بصناعة السيارات، ولها شعبية كبيرة في سوق السيارات لإنتاجها العديد من السيارات المتميزة بأدائها القوي وفخامة مظهرها وعصريته، ومن أهم تلك السيارات سيارة كيا سبورتاج التي وفرت لها شركة عبد اللطيف جميل أقوي عرض تقسيط لإرضاء جميع العملاء بقسط مريح يصل إلى سنوات.

ب 700 ريال عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022

يمكن لعميل شركة عبد اللطيف جميل تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 بقسط شهري بقيمة 700 ريال سعودي.

بقسط شهري بقيمة 700 ريال سعودي. بحيث تكون الدفعة الأولي التي يدفعها العميل للشركة 58.003 ريال سعودي، بينما تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة 33.950 ريال بحيث تمثل الدفعة الأخيرة 35% فقط من المبلغ.

ويكون بذلك سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 الإجمالي عند تقسيطها مضاف إليه الفائدة 137.312 ريال.

الإجمالي عند تقسيطها مضاف إليه الفائدة 137.312 ريال. تبلغ قيمة الضريبة المضافة عند تقسيط السيارة 15.621 ريال بما يوازي 15%.

أما سعر شراء السيارة نقدا 84.350 ريال سعودي.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

تتميز سيارة كيا سبورتاج 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات وتبلغ سعته 1.07 لتر.

بمحرك رباعي الأسطوانات وتبلغ سعته 1.07 لتر. تبلغ قوة محرك كيا سبورتاج 140 حصان، وتعمل بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي مزود ب 6 سرعات.

ولها محرك ثان من النوع الهجين بقوة 169 كيلو وات، بينما تصل سعته إلى 1.6 لتر.

تتسارع السيارة من 0 وحتي 100 كيلومتر في خلال 12 ثانية، وتستهلك كيا سبورتاج وقودا بمعدل 6 لتر ونص.

تتميز بهيكل قوي مقاوم للصعوبات، بحيث تتمكن من السير خلال مختلف أنواع الطرق الوعرة.

محرك السيارة من النوع التربو الذي يضمن أداء متميز للسيارة، كما تحتوي علي مقصورة داخلية واسعة.

يمكن الاختيار ما بين أكثر من نظام للقيادة مثل نظام سمارت أو كومفورت.

تشمل شاشة عدادات تعمل عن طريق التاتش الذكي، كما تحتوي علي العديد من وسائل الترفيه.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022