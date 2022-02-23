القوة والمتانة.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 Toyota FJ Cruiser بالشكل الجديد بمواصفات وأسعار تنافسية

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022، سيارة تويوتا اف جي كروزر متمتعة بالعديد من الخصائص والمميزات التي تؤهلها لتكون من بين أقوى السيارات التي تتواجد بالسوق المحلية، والتي تمتلك عدد من التجهيزات التي تساعد في الاستمتاع بأفضل رحلة قيادة طوال الطريق، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن كل ما يخص الوصف العام للسيارة مع بيان أهم مكوناتها الداخلية، وأهم ما يتمتع به وصفها الداخلي والخارجي، مع بيان أهم مميزات السيارة من نوع إف جي كروز مع توضيح تكلفة الشراء للسيارة بالسوق المحلية.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

السيارة من نوع تويوتا اف جي كروزر من بين السيارات القوية التي تمتلك عدد من المواصفات والتجهيزات القوية، ومن أهم السيارات التي تتواجد بالتوقيت الحالي بالسوق العالمية والمحلية هي تلك الشاحنة والتي تتمتع بالمواصفات الآتية، من أهم المواصفات الخاصة بالسيارة ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة بقوة محرك مائة سبعة وسبعين حصان.

العزم لدوران محرك السيارة يصل لمائتي خمسة وستين نيوتن لكل متر.

متواجد بالسيارة أيضا الناقل للحركة من النوع الأوتوماتيك.

السيارة من نوع إف جي كروزر لها الكثير من الخصائص التي تتعلق بقوة هيكلها لمواجهة صعوبات الطرق والسبل الغير ممهدة.

متواجد في السيارة من نوع إف جي كروزر العديد من المزايا للقيادة الآمنة، والتي من أهمها الوسائد الهوائية، والتي تعمل على المنع للانغلاق وتنطبق عليها الخاصية إي بي إس.

السيارة متوفر بها الشاشة من نوع تاتش والراديو، وكذلك يتواجد بها المنفذ يو إس بي.

متواجد بالسيارة المنفذ إي يو إكس.

تعمل السيارة بمنتهى الكفاءة وبقوة تشغيل عالية لمواجهة الطرق الوعرة بفعل قوة عجلاتها والتي صنعت من خام الألومنيوم.

متواجد بالسيارة الجنوط من النوع الرياضي من المقاس سبعة عشر بوصة.

أسعار سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 في السعودية

السيارة تنتشر بالسوقين المحلي والعالمي والسعر يصل لنحو مائة سبعة وأربعين ألف ريال سعودي، والسيارة تكلفة شرائها تختلف من مركبة إلى أخرى على حسب حجم التجهيزات فيها.