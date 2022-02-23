نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة الموسم الكورية.. سيارة كيا موهافي 2022 بمواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة كيا موهافي بالسعودية تعد من المور التي يهتم بها الكثير من الأشخاص ممن لديهم شغف التعرف على كل جديد قد يطرأ على عالم السيارات، كما أن كل من سيقبل على الحجز للسيارة من إحدى المتاجر ينبغي أن يكون على دراية كاملة بالمواصفات الأساسية لها، ومن خلال تلك السطور نوضح أهم المعلومات عن تلك السيارة الأكثر تميز بعالم السيارات، وفيما يأتي كل ما يخص المواصفات والتجهيزات التي تتعلق بموديل كام وهافي المحدث والجديد كليا مع بيان السعر الخاص بالسيارة.

مواصفات سيارة كيا موهافي بالسعودية

فيما يأتي نوضح البيان الكامل عن المواصفات والأسعار للسيارة كيا موهافي بالسعودية، والتي تعد من بين أهم العوامل التي تجذب العديد من المشترين لاقتناء تلك السيارة المميزة والفارهة، والمواصفات نتحدث بالتفصيل من خلال الآتي في تلك الفقرة.

مواصفات ومميزات سيارة كيا موهافي بالسعودية

مواصفات سيارة كيا موهافي بالسعودية نتعرف عليها من خلال متابعة النقاط الآتية:

السيارة ممتلكة للتصميم المميز الممزوج بالعنصر الكلاسيكي إلى جانب لملامح العصرية والتي تتمثل في الإضافات الموجودة بالسيارة.

تعتبر السيارة من أقوى المركبات بسبب طول عجلاتها المتلائم مع ما يتواجد من طرق وعرة وغير ممهدة.

السيارة بالمحرك اذي تصل سعته لثلاثة ونصف لتر.

أهم التجهيزات في السيارة

متواجد في تلك السيارة العديد من التجهيزات، والتي من أهمها ما يلي:

متواجد بالسيرة عدد المقاعد المناسب لركوب خمسة من الأشخاص مع التسع بمقصورتها الداخلية.

متواجد بالسيارة شاشة من نوع تاتش.

السيارة بها لراديو المدمج.

متوفر بها أيضا نظام الإضاءة لقوي.

متوفر الوسائد الهوائية والتي تعمل على الرد لأي صدمة قد يتعرض لها الراكب.

متواجد بالسيارة الفرامل التي تعمل بالخاصية إي بي إس.

السيارة يتوفر بها أيضا المكيف الأوتوماتيك.

السيارة يتوفر بها أيضا المكيف الأوتوماتيك. يتواجد بالسيارة القفل المركزي.

أسعار سيارة كيا موهافي بالسعودية

أسعار سيارة كيا موهافي بالسعودية متفاوتة على حسب التجهيزات التي تتواجد في السيارة، وبالنسبة للسعر فيتراوح ما بين مائة ستة وثلاثين ألف إلى مائة خمسة وستين ألف ريال سعودي.