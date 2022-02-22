نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض مذهل 15% على تويوتا كورولا XLI 2022 المطورة الإقتصادية الأكثر مبيعاً بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيض مذهل %15 على تويوتا كورولا XLI 2022 المطورة الإقتصادية الأكثر مبيعاً بالمملكة، السيارة الأكثر مبيعاً بالمملكة العربية السعودية كورولا من الرائعة تويوتا وخاصة فئة اكس ال اي المطورة 2022 إنضمت إلى سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة لعام 2022، حيث تعتبر هذه الفئة اقتصادية من الطراز الأول والتي تمكنك من السير مسافة 19.3 كيلو متر باستخدام لتر واحد من البنزين بتقييم ممتاز بلس، لذا نتناول اليوم المعرض الذي يقدم هذا العرض المميز على السيارة بالإضافة إلى السعر الجديد و كافة مواصفات سيارة تويوتا كورولا XLI 2022 المطورة الإقتصادية.

تخفيض مذهل %15 على تويوتا كورولا 2022

تتميز السيارة فئة اكس ال اي بمحرك 3 سلندر 1500 سي سي قوة 119 حصان قير أوتوماتيك وتعمل بنظام الدفع الأمامي، انضمت السيارة إلى سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة العربية السعودية، حيث أصبحت تتوفر لدى معارض عبد اللطيف جميل للسيارات، حيث تتوفر سيارة تويوتا كورولا XLI 2022 المطورة الإقتصادية بسعر 74 ألف و 100 ريال بدلا من 86 ألف و 825 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة تخفيض مذهل 15%.

تويوتا كورولا XLI 2022 المطورة

تتميز السيارة من الأمام ب فتحة سقف، كشافات ضباب أمامية و كاميرا أمامية، تتميز سيارة تويوتا الإقتصادية كورولا XLI 2022 المطورة ب جنوط المنيوم مكحله مقاس 17 انش، اشارات على المرايا مع الطي أوتوماتيك و تطعيمات كروم على كافة أنحاء السيارة، تتميز خلفية السيارة بجناح خلفي، كاميرا خلفية، حساسات خلفية و كشاف ضباب خلفى، تتميز كذلك بكافة مواصفات الأمن و السلامة فرامل abs، حساس كفرات، نظام الثبات الالكتروني، ايرباج للسائق والراكب و عدد خمس احزمة امان.

كورولا XLI 2022 المطورة الإقتصادية

تتميز السيارة بمقاعد مخمل، إمكانية الدخول والتشغيل الذكي و شاشة ترفيه تدعم نظام آبل كاربلاي و أندرويد أوتو، حيث تتميز السيارة الأفضل بين المنافسين ب نظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من خلال المقود في البلوتوث، مثبت السرعة و الأوامر الصوتية، مرايا جانبية كهربائية ومكيف يدوي، بالإضافة إلى كافة مواصفات الترفية و التكنولوجيا اتصال يو اس بي، بلوتوث، ابل كار بلاي و 4 مكبرات الصوت لسيارة تويوتا كورولا XLI 2022 المطورة الإقتصادية.