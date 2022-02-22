نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة تويوتا Toyota bz4x 2023 أحدث سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة toyota عن تحفتها الجديدة سيارة تويوتا Toyota bz4x 2023 والتي تعد طفرة في تاريخ سيارات الدفع الرباعي إذ أنها تعمل بالكهرباء، قابلة للشحن، وتميزت تويوتا Bz4x بالعديد من المميزات كما أنها تعتبر من أفضل السيارات الرياضية، تتمتع تويوتا bz4x بجودة عالية وتقنية أمان مميزة، لذا من المتوقع أن تتصدر المبيعات القادمة للسيارات الكهربائية، نظرا لكونها محافظة على البيئة بشكل كبير.

مواصفات Toyota bz4x 2023

تتميز تويوتا bz4x بالعديد من المميزات بخلاف كونها من أفضل السيارات الكهربائية، فهي أيضا تتمتع بقوة عالية كما أن بها الكثير من الوسائل الترفيهية مثل البلوتوث ويو أس بي إلى جانب دعمها للاتصال بالانترنت، كما أن عجلات السيارة لها قواعد طويلة وذلك يسهل عملية السير في المناطق الغير آمنة.

تحتوي السيارة على نظام أمان عالي الكفاءة لحمايتها من السرقة ولحماية السائق من عمل الحوادث، كما أن السيارة من الداخل مزودة بعدة مميزات تجعلها الأفضل من جيلها إذا أن بها مقاعد قابلة للحركة، شاشة عرض تعمل بنظام اللمس.

تصميم تويوتا bz4x من الخارج

صممت سيارة تويوتا bz4x 2023 الكهربائية بتصميم رائع من الخارج حيث أن لها عجلات قوية يمكنها التحرك في أي طريق، بينما الطاقة التي تنتجها السيارة تصل إلى 150 كيلو واط وذلك يعادل قوة 201 حصان أي أنها من أقوى السيارات على الإطلاق.

تحتوي السيارة على بطارية بسعة 71.4 كيلو واط في الساعة، وتتنوع طرق نقل الحركة ما بين الدفع الأمامي الذي يولد قوة 201 حصان أو الدفع الرباعي والذي يولد قوة 214 حصان.

تصميم تويوتا bz4x 2023 من الداخل

يعد تصميم Toyota bz4x 2023 من الداخل مميز حيث أنها تدعم أكثر من وسيلة ترفيهية مثل الشاشة ودعم usb وأيضا بها سقف بانورامي إلى جانب المقاعد التي تسع 6 ركاب، كما تدعم السيارة نظام الإنذار مانع الحوادث، يوجد بها نظام تبريد لسائل البطارية يجعلها تدوم فترة أطول.

تحتوي السيارة على مفتاح أمان رقمي وذلك يمكن صاحبها من التحكم بها عبر الهاتف، كما أن هناك تكامل بالسيارة حيث تدعم أنظمة أيفون واندرويد وبها اتصال واي فاي كما أن بها بوصلة.

سعر تويوتا Toyota bz4x 2023

يبدأ السعر في المملكة من 139000 ريال سعودي بما يعادل 11000 دينار كويتي، بينما يصل سعرها في مصر إلى 583000 جنية مصري، كما أن سعرها العالمي يعادل 37000 دولار أمريكي.