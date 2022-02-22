نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط سوزوكي ديزاير في السعودية فقط بـ829 ريال بدون دفعات مقدمة لمدة 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط سوزوكي ديزاير في السعودية ،يقدم معرض عبد اللطيف جميل عرض سوزوكي ديزاير 2022 الحديثة، يمكن اختيار السيارة الأنسب للمستهلك من خلال الدخول على الموقع الخاص بـ معرض عبد اللطيف جميل للتمويل، العرض على سيارة Suzuki Dzire 2022 الجديدة لكل من يرغب الاستفادة بالعرض حيث سوف ينتهي العرض يوم 5 من مارس 2022، سيارة سوزوكي ديزاير هي من السيارات التي لها شعبية كبيرة عالمياً ومحلياً بفضل موتورها القوي وتصميمها وهيكلها الخارجي المتين، ديزاير 2022 لها عدة تكوينات فـ منها السيدان ومنها الهاتشباك وأسعارها في متناول المستهلكين، أيضًا يكثر عليها الشراء من أجل استهلاكها في الوقود فـ هي تعد من السيارات الاقتصادية الاعتمادية ذات المواصفات القياسية والسعر المقبول.

مواصفات سيارة Suzuki Dzire 2022

محرك سيارة سوزوكي ديزاير 2022

يأتي محرك السيارة بسعة 1197 لتر و4 سلندرات، ويأتي السعة التخزينية للوقود 37 لتر مع استهلاك 6 لتر لكل 100 كم مسافة، مع قوة 82 حصان وعوم دوران 113 نيوتن/متر.

قياسات ديزاير 2022

طول السيارة 3.995 متر، أما عرض السيارة 1.735 متر، أما ارتفاعها فـ يبلغ نحو 1.515 متر، وتأتي قياس العجلات 2.450 متر، اما السعة التخزينية للشنطة الخلفية فهي 378 لتر.

مميزات الأمان والحماية في سيارة Suzuki Dzire

تأتي السيارة بعدة وسائل أمان لضمان حماية الراكب مثل نظام المانع لانزلاق الفرامل، ووسائد هوائية ضد الاصطدام ومساعدة الفرامل مع التحكم في ثبات السيارة بفضل نظام VSC وإمكانية مراقبة ضغط الإطارات مع مانع الحركة.

تفاصيل تقسيط سوزوكي ديزاير في السعودية

يمكن تعبئة نموذج طلب التقسيط على سيارة سوزوكي ديزاير 2022 GL 1.2، ومن ثم كتابة الاسم الرباعي وكتابة رقم الجوال صحيح وذكر البريد الإلكتروني وأسم المدينة الذي يعيش بها العميل مع كتابة دخله الشهري ورقم الهوية أو محل الإقامة.

القسط الشهري للسيارة: فقط 829 ريال سعودي.

قيمة سعر سوزوكي ديزاير في السعودية بـ 40 الف ريال سعودي.

بـ 40 الف ريال سعودي. إمكانية التقسيط بدون دفعات أولى.

مدة التقسيط: حتى 60 شهر.

أسم المورد: معرض عبد اللطيف جميل للتمويل .

. يمكن الاتصال بالمعرض من خلال الرقم الموضح بالصورة لمعرفة المزيد من التفاصيل.

صور سيارة سوزوكي ديزاير 2022