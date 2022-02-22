اقوي عرض جبار ب 600 ريال فقط عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم على خمس سنوات

ريال تقسيط سيارة تويوتا كورولا من الموضوعات الهامة التي تشغل المقبلين على الشراء لنلك السيارات من السوق السعودية، وبالنسبة للمتاجر لعبد اللطيف جميل من بين أهم المعارض التي تقوم بعمل العديد من العروض المميزة على السعر الخاص بهذه السيارة، والتي تتوفر بالعديد من المواصفات المميزة، والتجهيزات، والتي تجعلها واحدة من بين أقوى السيارات المتميزة، ومن خلال ما يأتي من تلك الفقرات نتعرف بالتفصيل على أهم الأمور التي تتعلق بهذا العرض المميز للتقسيط.

600 ريال تقسيط سيارة تويوتا كورولا

بقيمة تعدل الستمائة ريال تقسيط سيارة تويوتا كورولا من الممكن أن تتم خطوة الشراء للسيارة وفي خلال وقت قصير ومن دون أي إجراءات معقدة، والعديد من الراغبين في الشراء لسيارة مميزة يبحثون عن أهم المواصفات التي تجعل القيادة سريعة وآمنة، ومن أهم تلك السيارات سيارة تويوتا كورولا بالتقنيات اليابانية الأكثر تميز، ومن خلال ما يلي نوضح أهم المواصفات الخاصة بالسيارة.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا

مواصفات سيارة تويوتا كورولا من أهمها ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة متوفرة بالسعة للمحرك التي تصل لألف وسبعمائة سي سي.

السيارة تتوفر بناقل حركة من النوع الأوتوماتيك.

السرعة الخاصة بالسيارة متدرجة لخمس مستويات.

سعة الخزان الخاص بالسيارة خمسة وخمسين لتر.

المحرك قوته تصل لمائة وخمسة عشر حصان.

السيارة متوفر بها المكيف من نوع الأوتوماتيك.

تلك السيارة تمتاز بتوفر الإيرباج لمنع الاصطدام.

تقسيط سيارة تويوتا كورولا

تعرض المتاجر الخاصة بشركة عبد اللطيف جميل العرض المميز لتقسيط تلك السيارة وسداد ثمنها تباع لعرض الستمائة ريال شهريا.