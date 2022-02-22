سيارة الأحلام.. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 toyota fortuner بشكلها الجديد بمواصفات وأسعار تنافسية

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 نتعرف على كل ما يتعلق بها حيث تعتبر السيارة من بين أقوى السيارات التي تعتبر من السيارات المقاومة للطرق المتعرجة، وتعتبر أيضا مركبة ذات خصائص فريدة، وتمتلك العديد من المقومات، والتي من أهمها أن السيارة لها الكثير من المواصفات والتي تؤهلها للسير على الطرق الوعرة، وإليكم عبر تلك الفقرات أهم المعلومات عن أقوى مواصفات شاحنة فورتشنر المميزة مع التوضيح للتكلفة الشرائية الخاصة بالسيارة.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

المواصفات والأسعار لتلك المركبة المتميزة من موديل فورتشنر والتي تحمل اسم الماركة العالمية تويوتا من أهمها ما سنقوم بعرضه من خلال تلك المراجعة الشاملة والتي نتعرف عليها ونتابعها من خلال النقاط القادمة، ومن أهم تلك المواصفات ما نقوم بعرضه على هذا النحو الآتي.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر من أبرزها ما يلي في تلك النقاط المقبلة:

السيارة تصميم الهيكل الخارجي لها يعد قوي للسير بمختلف الطرق الوعرة.

السعة لمحرك السيارة يصل إلى ألفين سي سي.

السيارة مقصورتها الداخلية واسعة.

السيارة مقصورتها الداخلية واسعة. الناقل الحركي من النوع الأوتوماتيك.

متوفر بالسيارة الوسائد الهوائية لرد الصدمة.

أهم التجهيزات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

تجهيزات سيارة من نوع تويوتا فورتشنر من أبرزها ما يلي:

السيارة تمتلك المكابح المميزة، والتي تعد مانعة للانغلاق.

السيارة متواجد بها أيضا أربعة من الإير باج الماص للصدمات.

متواجد أيضا بها القفل المركزي، وكاميرا من الناحية الخلفية.

من أهم مميزات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

السيارة مكيفة من خلال استعمال مكيف أوتوماتيكي.

متواجد بها المنفذ من نوع اليو إس بي وكذلك منفذ إي يو إكس.

السيارة متواجد بها نوع من المرايا في الجوانب والتي تم طيها بالكهرباء.

متواجد بالسيارة تويوتا موديل فورتسنر الراديو مدمج، وشاشة التاتش بالمقاس ستة ونصف بوصة.

تلك السيارة تمتاز بطول قاعدة عجلاتها لأمان القيادة على الطريق.

أسعار سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية

السيارة من الموديل الشهير تويوتا فورتشنر متوفرة بالأسعار التي تتفاوت على حسب التجهيزات التي تكون متوفرة بالسيارة حيث وصل سعرها بالمملكة العربية السعودية لنحو أربعمائة وخمسين ألف ريال سعودي.