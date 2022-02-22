نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاسطورة وصلت.. سيارة سوزوكي فيتارا 2022 الجديدة كلياً في الأسواق بمواصفات عالمية وأسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وأسعار سيارة سوزوكي فيتارا من أقوى أنواع المركبات واسعة الانتشار بمختلف الأسواق المحلية والعالمية، ومن خلال تلك السطور التالية القادمة سيكون الحديث بالتفصيل عن أقوى ما يتوفر بالسيارة من تجهيزات تعد من أهم ما تمتلك تلك السيارة المتميزة والتي تمتلك العديد من الخصائص والتي تؤهلها لكي تكون من بين أقوى وأفضل السيارات التي تعد مكتسبة لقوة القيادة على أصعب الطرق نتيجة خصائصها وكفاءتها التشغيلية، وفيما يأتي أهم المعلومات عن المواصفات وتكلفة الشراء.

مواصفات وأسعار سيارة سوزوكي فيتارا

المواصفات والأسعار لتلك السيارة سوزوكي فيتارا من أهمها ما سنقوم بعرضه من خلال تلك المراجعة الشاملة والتي تتطلب القراءة السريعة الآتية للنقاط القادمة، ومن أهم تلك المواصفات ما نقوم بعرضه على هذا النحو الآتي.

مواصفات ومميزات سيارة سوزوكي فيتارا

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا من أبرزها ما يلي في تلك النقاط المقبلة:

السيارة تتمتع بالقوة العالية في الهيكل الخارجي وهذا ما يتيح السير بأصعب الطرق.

السعة الخاصة بمحرك السيارة يصل إلى ألف وستمائة سي سي.

السيرة يتوفر فيها المقبس المميز بقوة اثني عشر فولت.

السيارة مقصورتها من الداخل واسعة ومريحة.

أهم التجهيزات في السيارة

تجهيزات سيارة سوزوكي فيتارا من أبرزها ما يلي:

السيارة تمتلك المكابح المميزة، والتي تعد مانعة للانغلاق.

السيارة متواجد بها أيضا أربعة من الإير باج الماص للصدمات.

متواجد أيضا بها القفل المركزي، وكاميرا من الناحية الخلفية.

مميزات سيارة سوزوكي فيتارا

السيرة مكيفة من خلال استعمال مكيف أوتوماتيكي.

متواجد منفذ لليو إس بي ومنفذ إي يو إكس.

السيارة متوفر بها مرايا من الجوانب يتم طيها بالكهرباء.

السيارة متوفر بها مرايا من الجوانب يتم طيها بالكهرباء. متواجد بالسيارة سوزوكي راديو مدمج، وشاشة

تاتش مقاس ستة ونصف بوصة.

أسعار سيارة سوزوكي فيتارا

الأسعار لتلك السيارة تعد متفاوتة، والسعر بدايته من المستوى خمسة وثمانين ألف ريال سعودي، والنسخة التي تعد أعلى سعرا بالسوق المحلي بالمملكة السعودية يبلغ حوالي مائة أربعة وعشرين ألف ريال سعودي، والسعر المتوسط لتلك النوعية من لشاحنات يصل للقيمة المالية مائة وعشرة ألف ريال سعودي