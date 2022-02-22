الفخامة والمتانة اليابانية.. سيارة تويوتا فورد برونكو 2022 وابرز مواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية

مواصفات سيارة تويوتا فورد برونكو نتحدث عنها بمزيد من التفصيل وهذا من خلال اتباع الخطوات القادمة، والتي نخص فيها بالذكر أهم المعلومات عن أفضل ما يميز تلك السيارة والتي تمتاز بالعديد من الخصائص، وهذا ما سنتحدث عنه من خلال تلك من تلك السطور المقبلة، حيث تعد السيارة متوفر بها العديد من التجهيزات، والخصائص، والتي نتعرف عليها من خلال الآتي مع بيان أهم ما يتعلق بتكلفة الشراء للسيارة.

مواصفات سيارة تويوتا فورد برونكو

مواصفات وتكلفة شراء سيارة تويوتا فورد برونكو من أهم ما يتم البحث عنه وبالأخص بالآونة الأخيرة بعد أن ظهر الموديل الأكثر تحديث من تلك السيارة موديلها الذي يمتاز ببعض الخصائص والتي تعد فريدة جدا ويبحث عنها مختلف الأشخاص، ومن خلال الآتي نوضح أهم المعلومات عن تلك السيارة الأكثر تميز.

مواصفات ومميزات سيارة تويوتا فورد برونكو

مواصفات سيارة تويوتا فورد برونكو من أهمها ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة محركها يصل للسعة اثنين ونصف لتر.

القوة الحصانية تصل لنحو مائتين وسبعين حصان.

الناقل للتحرك من النوع الأوتوماتيكي.

السيارة تعد من أكثر المركبات التي تمتاز بتوفر

العديد من المزايا والتجهيزات بتقنية أمريكية.

تجهيزات سيارة تويوتا فورد برونكو

السيارة تمتلك العديد ن التجهيزات، والتي من بينها ما يلي:

السيارة تتوفر بها المكابح والتي تعد مانعة للانغلاق ومن أهم الملحقات التي تعمل بالنظام إي بي إس.

متوفر في تلك السيارة الوسائد الهوائية أو الإير باج واتي تقي من التعرض لأي صدمات.

العجلات تمتلك طول القاعدة الذي يصل لنحو ألف ستمائة تسعة وستين مم، وهذا ما يتيح

سلاسة السير لها على مختلف الطرق الوعرة.

أهم مزايا السيارة

السيارة تمتلك العديد من التجهيزات والتي من أهمها المكيف.

متوفر شاشة تاتش وراديو.

متواجد السماعات المكبرة للصوت.

سعر السيارة: