سيارة شانجان يوني كي موديل 2022 أسعارها والمواصفات الخاصة بها في السعودية

سيارة شانجان يوني كي هي احدث الإصدارات التي أطلقتها الشركة الصينية في العالم ولاسيما أن الجميع يعرف أن سوق السيارات الخليجي كبير جدا ولهذا تجد أن جميع الشركات المتخصصة في صناعة السيارات لكي تطلقه لتكبير حجم حصتها في السوق الخليجي، وتعد شركة شانجان تعد من أفضل السيارات التي يمكن أن تتواجد في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي مع تزمنها في المنافسة مع عمالقة صناعة السيارات اليابانية تويوتا والتي سبق وتحدثنا عن احدث أصدرتها وغيرها من الشركات الكورية والألمانية مثل سيارة مرسيدس أس كلاس 2022، خصوصا وأن سيارة وني كي الجديدة تتمتع بالكثير من المميزات التي تجعلها واحدة من أحدث السيارات العصرية التي يتطلع الجميع لشرائها، هذا فضلا عن سبل الأمان الكثيرة التي وفرتها الشركة عند التصنيع في السيارة.

مواصفات سيارة شانجان يوني كي 2022

أعلنت شانجان عن أنها قد أطلقت نوعين جديدان من سيارات يوني كي لموديل سنة 2022، حيث أن الإصدار الأول كان بميزة ” الجر الأمامي ” بينما الثاني كان بميزة ” الدفع الرباعي ” وتميز بكونه صاحبة المحرك المتوسط الذي يمل علي أنتاح قوة تساوي 233 حصان، وبناءا علي هذا فسنعمل علي سرد ما يميز ماتور سيارة يوني كي، وتكون مواصفات السيارة كما يلي:

طول السيارة حوالي 4865 متر. عرض السيارة يصل إلى 1948 متر. أما ارتفاع السيارة فقد تمثل في كونه 1690 متر. قاعدة عجلات السيارة يبلغ 2890 متر. وزن العربية بلغ 1900 كيلو جرام. معالجة مادة عجل السيارة بسبائك الألمنيوم، فقياس الإطارات هو 255/50 R20. مصابيح أمامية شديدة الإضاءة فهي مزودة بشعاع ليد عالي. أما في الخلف فهي تضم مصابيح منخفضة بأشعة ألليد المنخفضة. وتضم المرايا كهربائية هي والنوافذ، بجانب كون أن الباب الخلفي كهربائي. جهاز التكييف الذي يعمل بشكل تلقائي، علاوة عن تواجد إمكانية التحكم بالتكييف من خلال نظام مستقل للمناخ. سقف زجاجي بانورامي،مع تواجد تعديل كهربائي في كرسي السائق وذاكرة للكرسي كهربائية، بجانب كون أن طارة القيادة تتمتع بالعديد من الوظائف. نظام فرامل مانع للانغلاق ABS، بجانب أن نظام توزيع قوة الفرامل يعمل بشكل إلكتروني EBD. السيارة تمد السائق بإمكانية رؤية النقط العمياء أو التي يصعب عليه رؤيتها وذلك من خلال كاميرا 360 درجة. السيارة مزودة برادار وقوف سواء في الخلف أو الأمام. وسادة هوائية لأمان السائق، مع وسائد هوائية أمامية وخلفية وفي جانبي السيارة، علاوة عن نظام ISOFIX القائم علي تثبيت كراسي الأطفال.

سعر سيارة شانجان يوني كي2022

وتقوم الشركة الصينية بإصدار السيارات ذات الجودة العالية التي يتطلبها السوق العالمي ولا سيما السوق الخليجي والتي يمكن مقارنتها بالفئات العالية من السيارات الألمانية، إلا أنه علي الرغم من كون سياراتها واحدة من أفضل السيارات العالمية، إلا أنها ليس غالية السعر كالسيارات الألمانية والأمريكية، سيارة شانجان يوني كي موديل سنة 2022، سيتراوح سعرها في المملكة العربية السعودية ما بين، 95000 ريال سعودي وبين 115000 ريال سعودي.