قنبلة الموسم الصحراوى.. سعر ومواصفات سيارة نيسان باترول سوبر سفاري في الدول العربية

سيارة نيسان باترول سوبر سفاري هو أحد أقوي سيارات نيسان بالجودة والكفاءة العالية تتميز بمواصفات مميزة ومظهر جميل وشيق لكونها يتم تسليمها بثلاثة أبواب فقط، وتتمتع جميع الطرازات بمعالجة مستقرة وتحكم دقيق في التوجيه مما يوفر لك أداءً عالي الجودة على جميع الطرق والتضاريس، بالإضافة إلى حقيقة أن هذه المركبات ذات سعة كبيرة ومنسقة بشكل جيد خاصة على الطرق السريعة والممرات الوعرة. ومناطق مقفرة لأنها مزودة بتقنية تربط محاور العجلات بالمحرك رباعي الأسطوانة نيسان باترول لديها محرك من ست اسطوانات بقوة 280 حصان هذا هو الأكثر طلبًا في السوق السعودية وكذلك في الإمارات العربية المتحدة وقطر وكذلك في مصر والكويت وأماكن أخرى.

حققت باترول سفاري شعبية هائلة في السوق في منطقة الخليج بشكل عام وفي دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص وذلك لعدة أسباب أولها الحفاظ على لغة التصميم القوية والهجومية لسيارة باترول الأولى الأجيال بالإضافة إلى قدرتها الرائعة على اجتياز الطرق الوعرة والرملية والتضاريس الأخرى والثالث هو قدرة محركها الضخم. من أجل التعديل يضيف العديد من الأشخاص ضاغطًا توربينيًا وضبط المحرك إلى حوالي 900 حصان بدون تعديلات داخلية كبيرة.

مواصفات باترول نيسان سوبر سفاري

تأتي نيسان باترول كوارتر سوبر سفاري مع قائمة طويلة من الميزات التي ستغريكم لشراء واحدة بما في ذلك سعة المحرك وقوته بالإضافة إلى علبة التروس الأوتوماتيكية وغيرها من التقنيات المتطورة:

ثلاثة أبواب متناظرة في شكل مرضي

عجلات سوداء قياس 17 بوصة مؤطرة بأقواس رمادية ورسومات حمراء

مربع السرعة الآلي خمس علاقات

مربع السرعة الآلي خمس علاقات ينتج المحرك سداسي الأسطوانات سعة 4.8 لترًا 280 حصانًا و 451 رطلاً من عزم الدوران.

نيسان باترول سوبر سفاري SUV باترول كوارتر نيسان باترول سوبر سفاري SUV باترول كوارتر

التطورات التكنولوجية الإضافية توصيل Moyeux بالإضافة إلى سحب كهربائي وخطاف سحب في الأمام والخلف.

اسعار نيسان باترول في عدة دول عربية