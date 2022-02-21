نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة العمر .. سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل وبدون شروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل وبدون شروط، لدينا اليوم فرص ذهبية لمن يبحث عن سيارة العمر فقد توفرت لذا الأسبوع عديد من عروض التقبيل المميزة، العرض الأول اليوم على سيارة هيونداي النترا 2021 عدادها لا يتجاوز 27 ألف كيلو متر، ماكينة رباعية الاسطوانات سعتها 2 لتر تولد قوة 159 حصان وتعمل مع ناقل حركة أوتوماتيكي. تتميز بوجود حساسات ركن خلفية، نظام ذكي لتثبيت السرعة وتتحكم دركسيون، مقاعد مخمل ومكيف أوتوماتيك وغيرها من المواصفات. السيارة للتنازل أقساط بدون مقابل عن طريق البنك الأهلي، قيمة القسط الشهري 1208 ريال وعدد الأقساط المدفوعة 5 أقساط، قيمة الدفعة الأخيرة 24 ألف و265 ريال ويبلغ إجمالي المبلغ المتبقي 90 ألف و633 ريال متضمناً الأقساط والدفعة الاخيرة.

سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل

توفرت للتقبيل سيارة كيا K5 2021 فئة فل كامل سبورتي عدادها يبلغ 45 ألف كم فقط، ماكينة رباعية الاسطوانات سعتها 2 لتر تعمل مع ناقل حركة أوتوماتيكي. تتميز بمواصفات Full Option حساسات وكاميرا خلفية بالاضافة إلى فتحة سقف بانوراما، زجاج كهربائي وتشغيل بصمة، تحكم كهرباء بوضعيات المقاعد والمراتب مخمل، مثبت سرعة وشاشة وسائط تعمل بنظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو. السيارة للتنازل تقسيط بدون مقابل من خلال شركة تأجير التمويلي، يبلغ عدد الأقساط المدفوعة 24 قسط وقيمة القسط الشهري 2294 ريال، قيمة الدفعة الأخيرة 21 ألف ريال وسعر الكاش 110 ألف ريال.

توفرت للتنازل سيارة هيونداي ازيرا 2021 فئة smart عدادها 32 ألف كم، ماكينة 6 سلندر سعة 3.5 لتر تولد قوة تعادل 290 حصان والقير أوتوماتيك. تتميز بمراتب جلد بإمكانية تحكم كهربائي بوضعيات المقاعد، حساسات خلفية وكاميرا خلفية، إضاءات ليد بالكامل وجنوط مقاس 18 إنش، نظام تثبيت السرعة وفرامل مانعة للانغلاق، دخول السيارة بالريموت وتشغيل المحرك عن طريق الزر، مكيف متعدد المناطق وفتحة سقف بانوراما، الموتور وكالة والسيارة على الشرط عدا دقه بالرفرف اليمين، السيارة للتنازل على بنك الراجحي بقيمة 1764 ريال للقسط، عدد الأقساط المدفوعة 7 أقساط وعدد الأقساط المتبقية 53 قسط والدفعة الأخيرة 58 ألف ريال.

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تتوفر للتنازل سيارة هيونداي سوناتا 2020 فئة smart عدادها 30 ألف كم فط، ماكينة رباعية الاسطوانات سعتها 2.5 لتر تولد قوة 179 حصان وتعمل مع قير أوتوماتيكي. تتميز بمقاعد جلد ومصابيح ليد بالكامل، فتحة سقف بانوراما وجنوط 18 إنش، شاحن وايرلس وستاير خلفية، شاشة وسطية تدعم نظام أبل كاربلاي واندرويد اوتو وغيرها من المواصفات. السيارة للتقبيل بدون شروط على بنك الراجحي بقيمة 1313 ريال للقسط، عدد الأقساط المدفوعة 13 قسط ومتبقي 47 قسط، يصل إجمالي المبلغ المتبقي متضمناً دفعة التملك إلى 91 ألف و521 ريال.

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تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا كامري فئة le هايبرد موديل 2021 وعدادها لا يتجاوز 25 ألف كيلو متر، محرك إقتصادي هجين 4 اسطوانات سعة 2.5 لتر يولد قوة 212 حصان والجير أوتوماتيك. السيارة بحالة الوكالة ومعروضة للتنازل عن طريق بنك البلاد بدون مقابل لنقل الملكية، قيمة القسط الشهري 1571 ريال وعدد الأقساط المدفوعة 5 أقساط، عدد الأقساط المتبقية 55 قسط وقيمة السداد المبكر 109 ألف ريال متضمناً الدفعة النهائية.