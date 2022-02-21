نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش الياباني وصل.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 الجديدة كليا في الأسواق بمواصفات وأسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر سيارة تويوتا اف جي كروزر نتابع أهم المعلومات عنها من خلال هذا التقرير الآتي، والذي يكون مشتمل على أهم المعلومات عن السيارة وأهم الخصائص التي تتعلق بها وكل ما يعد مميز لتلك السيارة من مواصفات، أو خصائص فريدة تؤهلها لتكون من بين المركبات الأشهر والأكثر تطورا حيث يعد هذا النموذج من السيارات بالتقنيات اليابانية من أهم ما تمتاز به السيارة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نوافيكم بعرض كل ما هو جديد عن تلك السيارة، وأهم المواصفات التي تتعلق بها وأهم ما يتواجد بها من عوامل المن والسلامة التي توفرها التجهيزات الأساسية في السيارة، مع توضيح سعر السيارة بالسوق المحلية.

سعر ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر

نتناول عبر تلك لمراجعة أهم المعلومات عن السعر والمواصفات للسيارة تويوتا اف جي كروزر، والتي تعد سيارة ذات وصف أقرب إلى المثالية حيث أن مواصفاتها تعد مطابقة لأهم المعايير العالمية في التصنيع للسيارات، ومن خلال ما يلي نوضح وصف كامل للسيارة.

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر نتطرق لها من خلال الآتي م تلك النقاط المقبلة:

السيارة بمحرك قوته تصل إلى مائة سبعة وسبعين حصان.

سعة المحرك تصل لاثنين ونصف لترا.

سعة الخزان حوالي سبعة وثمانين لتر.

السيارة بالمقصورة المريحة والمقاعد المتسعة حيث تحوي خمسة من المقاعد.

تتمتع السيارة بالناقل الحركي من نوعه الأوتوماتيكي.

أهم التجهيزات في سيارة تويوتا اف جي كروزر

من بين التجهيزات الأقوى في تلك السيارة ما يلي في النقاط القادمة:

من بين التجهيزات الأقوى في تلك السيارة ما يلي في النقاط القادمة: السيارة تحتوي على المكابح والتي تعد مانعة للانغلاق، ومن النوع العامل بالخاصية إي بي إس.

السياة تحوي عدد أربعة من الإير باج المميزة بكونها تعمل على الامتصاص للصدمات.

السيارة تحوي خاصية تعمل على تثبيت سرعة

السيارة مع نمط قيادي أكثر سلاسة.

سعر سيارة تويوتا اف جي كروزر

سعر سيارة تويوتا اف جي كروزر يعد مختلفا ما بين الفئات التي يكون الموديل منتمي لها، والسيارة إف جي كروزر لفئتها الأولى يصل سعرها لنحو مائة سبعة وأربعين ألف ريال بسائر المتاجر بالمملكة السعودية