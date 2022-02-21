يارس 2022 واحدة من أكثر السيارات مبيعا في المملكة العربية السعودية، ويبدو أن السيارة على موعد مع مبيعات بنسبة أكبر الفترة المقبلة بسبب تعرض سعر الفئة الأعلى منها للانخفاض، وتعد يارس الجديدة من أكثر السيارات الاقتصادية نجاحا على مستوى صرفية الوقود والاعتمادية وانخفاض مصروفات التشغيل الدورية، وتعد الأسعار المحدثة والأدق لسيارات تويوتا في السعودية هي التي يتم طرحها عبر وكالة عبداللطيف جميل وكيل سيارات تويوتا في السعودية.

انخفاض يارس 2022 فل كامل y plus بنسبة 15% في عروض عبداللطيف جميل

سعر يارس 2022 فئة فل كل y plus انخفض وأصبح حاليا لدى عبداللطيف جميل هو 60 ألف و950 ريال سعودي.

وتأتي يارس سيدان الجديدة في السعودية بأكثر من فئة وعددها 3 فئات وهي يارس y flt بسعر 57 ألف ريال.

وفي الوقت نفسه هناك فئة y cvt بسعر 58 ألف و305 ريال سعودي.

كيفية الحصول على يارس من عبداللطيف جميل بالمملكة العربية السعودية

يمكنك التسجيل لتجربة قيادة السيارة المشار إليها عبر موقع عبداللطيف جميل.

وفي الوقت نفسه يمكنك الاتصال عبر الرقم التالي للاستعلام عن جميع الاستسفارات لدى وكالة تويوتا.

رقم الوكالة هو 8002442211 ويمكنك الاتصال بهذا الرقم من أي مكان في المملكة العربية السعودية.

وهناك كذلك إمكانية تقسيط يارس الجديدة من وكالة عبداللطيف جميل ونشرنا قبل ذلك مقالة عن ذلك بالتفاصيل.

السيارة تباع بالعديد من الألوان منها الفضي والأبيض والأسود والأحمر والرمادي والأزرق.

أبرز مزايا يارس الجديدة من عبداللطيف جميل بالسعودية