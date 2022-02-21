نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة الموسم اليابانية.. سيارة تويوتا جرانفيا 2022 في السعودية بمواصفات عالمية وأسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة تويوتا جرانفيا نتطرق لها من خلال تلك السطور حيث تعد السيارة واحدة من بين المقترحات المتاحة أمام المشترين من كل مكان حول العالم للاقتناء حيث تتوفر بعدد من الفئات، وتتوفر بعدد من التجهيزات، والمواصفات المميزة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف على أهم ما تمتاز به السيارة من مواصفات، وأهم ما يخص التكلفة الشرائية للسيارة، وفيما يأتي أيضا عرضًا كاملًا لأهم الخصائص التي تتوفر في تلك السيارة الأكثر تميز.

مواصفات سيارة تويوتا جرانفيا

أهم المواصفات والأسعار للسيارة تويوتا جرانفيا من أقوى ما يتم البحث عنه وبكثافة وهذا بسبب انتشار هذا الموديل بالأسواق على المستويين العالمي والمحلي، ومن خلال الآتي نوضح أهم ما تمتلك السيارة من موصفات في مراجعة شامة عن أهم ما تتضمنه.

مواصفات ومميزات سيارة تويوتا جرانفيا

مواصفات سيارة تويوتا جرانفيا نتحدث عنها من خلال متابعة تلك النقاط القادمة:

السيارة تمتلك المحرك بالقوة ألفين سبعمائة خمسة وخمسين سي سي.

النوع الخاص بناقل الحركة أوتوماتيك.

المنشأ لتلك السيارة ياباني مع العديد من التقنيات اليابانية.

القوة الخاصة بالمحرك تصل لنحو مائة أربعة وخمسين حصان.

السيارة قد تم تزويدها بنظام شبكي موجود بالأمام يعطي أفضل تصميم جذاب لها.

تجهيزات سيارة تويوتا جرانفيا

متوفر بالسيارة العديد من التجهيزات والتي من أبزها ما يلي:

السيارة متوفر بها عدد أربعة من الإير باج لضمان الحماية من الصدمات.

متوفر بالمكابح الخاصية إي بي دي، والتي تعمل على التوزيع للفرامل بمختلف الأجزاء من السيارة وبطريقة فيها تساوي.

الموتور الخاص بالسيارة ستة سلندر.

أهم المميزات في السيارة

متواجد بالسيارة التارة التي تعطي القائد كامل التحكم بالقيادة.

الجنوط بالقياس الذي يصل لتسعة عشر إنش.

السيارة مزودة بالمكيف لتوفير طقس ملائم بالسيارة.

السيارة مزودة بالمكيف لتوفير طقس ملائم بالسيارة. متواجد أيضا شاشة تاتش بمقاس سبعة بوصة.

أسعار سيارة تويوتا جرانفيا

أسعار سيارة تويوتا جرانفيا بالمملكة السعودية تصل لحوالي مائتي ألف ريال سعودي، وبالنسبة للسعر بالسوق المحلية بجمهورية مصر العربية فيصل لنحو تسعمائة ألف جنيه مصري بالنسبة للموديل لفئته الأولى.