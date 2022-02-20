نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض سعر تويوتا كامري SE سبورت 2022 لأكثر من 17% في عروض عبداللطيف جميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيض سعر تويوتا كامري SE سبورت 2022 لأكثر من 17% في عروض عبداللطيف جميل، وصلت جميع إصدارات كامري الأربعة عشر منذ أكثر من أربعة أشهر إلى السعودية، وجاءت فئة اس اي الجديدة بنسختين مختلفتين من حيث مواصفات المحرك، النسخة الأولى تأتي بماكينة 4 سلندر بحجم 2.5 لتر بينما جاءت النسخة الرياضية بماكينة أكبر من حيث السعة وعدد الاسطوانات. نتحدث اليوم عن أبرز مواصفات وتجهيزات تويوتا كامري اس اي V6 الرياضية موديل 2022، كما نكشف لكم عن عرض جديد بخصم يصل إلى 24 ألف ريال ضمن عروض عبداللطيف جميل الاخيرة.

تخفيض سعر كامري SE سبورت 2022

تتفوق تلك الفئة عن النسخة العادية بمحرك 6 اسطوانات سعة 3500 سي سي يولد قوة تعادل 297 حصان، السيارة تعمل بنظام الدفع الأمامي للعجلات مع قير أوتوماتيك يتألف من ثماني سرعات. صرفية الوقود ممتازة بالمقارنة بحجم الماكينة ويمكنك قطع 14.2 كيلو متر لكل لتر بنزين. وصل سعر تويوتا كامري SE سبورت الجديدة إلى 116 ألف و500 ريال بعد أن كان سعرها قد بلغ 140 ألف و300 ريال، وذلك في عرض جديد ضمن تخفيضات معارض عبداللطيف جميل للسيارات، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة مع خصم مميز يصل إلى حوالي 17% من السعر الرسمي.

تتميز فئة اس اي سبورت الجديدة بحساسات أمامية وخلفية، انارة ليد عالي واطي، انوار ليد نهارية وكشافات ضباب، اشارات انعطاف أوتوماتيكية على المرايات. السيارة مزودة أيضاً بكاميرا خلفية، جناح خلفي، فتحة سقف، جنوط مقاس 18 إنش. وتتفوق فئة SE الجديدة من تويوتا كامري بمواصفات أمان أكثر تطوراً عن موديل العام السابق، فهيمزودة بعدد 6 وسائد هوائية أمامية وجانبية، عدد خمس حزام أمان، مكابح مانعة للإنغلاق وتقنية دعم للمكابح، نظام تحذير مغادرة المسار وحساس ثبات إلكتروني بالاضافة إلى حساس كفرات.

تويوت كامري اس اي الجديدة

تتميز السيارة من الداخل بحاجب شمس خلفي، شاحن لاسلكي، إكسسوارات كروم، شاشة ترفيه وسطية تدعم نظام أبل كاربلاي ونظام أندرويد أوتو لرؤية الكاميرا الخلفية. كما تأتي فئة اس اي الرياضية مجهزة بجلنط كهربائي بخاصية الهولد وجير f1 خلف المقود، نظام تثبيت سرعة ذكي، نظام غلق آلي للأبواب وتحكم كهربي بالنوافذ، دخول ذكي بالريموت وزر تشغيل المحرك، تحكم ثلاثي عن طريق الدركسيون في الأوامر الصوتية والبلوتوث ومثبت السرعة. تتميز تلك الفئة كذلك بمراتب جلد مع خاصية تحكم أوتوماتيكية في وضعيات المقاعد، مكيف أوتوماتيكي ومرايا داخلية تعتيم مع دعم لكافة وسائل الترفيه.