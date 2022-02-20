سعر نيسان باترول في السعودية سيارة الدفع الرباعي العائلية القوية المُلقبة ببطل الدروب

سعر نيسان باترول في السعودية ، Nissan patrol هي سيارة دفع رباعي رياضية تم إنشاء أول خط إنتاج لها عام 2010 في اليابان، بعدها تم عمل بعض التطورات والتحديثات لـ باترول عام 2014 لتشهد أهم طفرة في تحديث الشكل الخارجي والمقصورة الداخلية لها، تم صُنع ملايين النسخ لـ نيسان باترول لتصبح من أهم فالفئات التي تنتجها شركة نيسان موتورز وقد تم توزيعها في العديد من الدول الكبيرة حول العالم، ولها شعبية عريضة وكبيرة من المُستهلكين حتى أخذت شعار ” بطل الدروب ” لفخامة تصميمها وقوة محركها وعظمة مقصوراتها، نحن بصدد معرفة سعر نيسان باترول في السعودية 2022 ومناقشة أهم مواصفات Nissan patrol المذهلة.

مواصفات Nissan patrol 2022 (أعلى فئة)

سعة محرك السيارة 5.6 لتر. تمتلك 8 سلندر. سعة خزان الوقود 140 لتر. قوة المحرك 400 حصان. قوة عزم الدوران 560 نيوتن/ كم. طول السيارة 5.165 ملم. عرض السيارة 1.995 ملم. ارتفاع السيارة 1.940 ملم. قواعد العجلات 3.075 ملم. سعة الشنطة الخلفية للسيارة 550 لتر. نظام ABS لمنع انزلاق الفرامل. نظام حديث لكشف حركة المجسم. نظام مساعدة الفرامل. إمكانية تثبيت مقاعد الأطفال. نظام المساعدة على تسلق المرتفعات. كاميرا مراقبة خلفية. نظام EBD للتوزيع الإلكتروني للفرامل. نظام انذار ضد السرقات. منبه النقطة العمياء. ميزة قفل الباب تلقائياً. ميزة التحكم الديناميكي للثبات. انذار عند الخروج من المسار. جهاز استشعار أمامي وخلفي للاصطفاف. مشد واقي للأمان أمامي. قفل تفاضلي. وسائد هوائية. مثبت في الشنطة الخلفية. لوحات انزلاق. إمكانية مراقبة ضغط الإطارات. ميزة التحكم في ثبات السيارة. التحكم بالجر.

سعر نيسان باترول في السعودية 2022

تختلف أسعار فئات نيسان باترول 2022 بـ اختلاف مواصفات ومميزات وعيوب كل فئة:

سعر نيسان باترول 2022 4.0L XE في السعودية بـ 196.339 ريال سعودي. سعر نيسان باترول 2022 4.0L SE T2 بـ 227.524 ريال سعودي. سعر نيسان باترول 2022 4.0L SE Platinum City بـ 265.639 ريال سعودي. أما سعر نيسان باترول 2022 Nismo بـ 337.599 ريال سعودي. وأخيرًا سعر نيسان باترول 2022 5.6L LE Platinum City بـ 358.039 ريال سعودي.

صور سيارة نيسان باترول 2022