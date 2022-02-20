الفخامة والقوة.. سيارة تويوتا تندرا 2022 بشكلها الجديد في السعودية بمواصفات وأسعار ولا في الأحلام

سيارة تويوتا تندرا بالسعودية تعتبر من بين أقوى أنواع السيارات التي تتواجد بالسوق المحلية، وبالأسواق العالمية، وتعتبر واحدة من المركبات واسعة الانتشار، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصل عن أهم المواصفات والتجهيزات التي تتواجد في تلك السيارة والتي تعد هي الأكثر تميز، ولها العديد من الخصائص والمزايا التي تجعلها من السيارات المرغوب في اقتنائها من قبل الكثير من الراغبين في الحجز والاقتناء لتلك السيارة التي تمتاز بالفخامة وتعد من بين أقوى السيارات الفارهة والتي تحوي العديد من المزايا والتي نطرحها عبر الآتي من تلك الفقرات، كما نوضح أهم المعلومات التي تتعلق بالتكلفة الشرائية للسيارة.

سيارة تويوتا تندرا بالسعودية

السيارة من موديل تويوتا تندرا بالسعودية تتمتع بالعديد من المواصفات التي تؤهلها لتكون من بين السيارات التي تعد ممتلكة لكل ما يؤهلها للقيادة السريعة والآمنة حتى على أصعب الطرق الوعرة، ويرجع السبب في ذلك إلى امتلاكها العديد من التجهيزات التي تدعمها مواصفات مميزة نذكرها من خلال الآتي من تلك السطور المقبلة.

مواصفات السيارة تويوتا تندرا بالسعودية

أهم المواصفات للسيارة ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة بالمحرك من النوع ثلاثة سلندر.

المحرك الخاص بالسيارة قوته تصل لنحو مائتين وخمسين حصان.

الناقل الحركي من النوع الأوتوماتيك والمقسم لعدد خمسة من السرعات.

متواجد بالسيارة نوع الوسائد الهوائية المضادة لأي صدمات.

أهم المزايا للسيارة تويوتا تندرا

السيارة تعمل باستخدام وقود بالبنزين.

الدفع الرباعي للعجلات هو لنظام الخاص بعمل السيارة.

المعدل المتوسط لاستهلاك الوقود يصل لنحو ستة لترات.

السيارة تحتوي على الجنوط بالمقاس سبعة عشر بوصة وهو من النوع الرياضي وتيسر من سيرها على الطريق الوعر.

سعر سيارة تويوتا تندرا بالسوق المحلية

السعر الخاص بالسيارة تويوتا من ماركة تندرا موديل 2022 يتساءل عنه مختلف المقبلين على الشراء والاقتناء لهذا النوع من أنواع السيارات، وبالسوق المحلي بالمملكة العربية السعودية يصل السعر إلى أربعمائة وعشرين ألف ريال سعودي، وتعتبر السيارة متواجدة بعدد من التجهيزات وتختلف الأسعار على حسب ما يتواجد بالسيارة من تجهيزات.