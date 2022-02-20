الجمال والروعة ... سيارة هافال جوليون 2022 مميزاتها ومواصفاتها وفئاتها وأسعارها الفوق رائعة

سيارة هافال جوليون 2022 ،تتنافس العديد من الشركات علي إنتاج سيارات متنوعة في المواصفات والسعر لترضي كافة العملاء، ومنها شركة هافال الصينية التي تنافس حديثا من خلال إصدارين للسيارات ال suv وهما H6، وجوليون التي طرحت للسوق عام 2021، بقاعدة بيانات تعرف ب B30 ، وتعد هافال جوليون هي الفئة الأقل سعرا في الإصدارين.

سيارة هافال جوليون 2022

مواصفات هافال جوليون 2022

محرك السيارة تبلغ سعته 1.5 لتر، ويعمل بقوة 150 حصان، كما أنها مزودة بناقل حركة مبلل ثنائي التعشيق.

تتنافس هافال جوليون 2022 مع سيارة شانجان CS 55، وسيارة إم جي ZS، وسيارة جيلي X7.

عزم دوران السيارة 220 نيوتن متر، وتعمل بواسطة الجر الأمامي للعجلات.

نوع نظام التعليق خلفي تقليدي(تورشن بيم).

مميزات هافال جوليون 2022

تحتوي السيارة علي عدد من أنظمة الأمان لحماية السيارة أثناء القيادة مثل:

تشمل وسائد هوائية لجميع المقاعد.

تدعم نظام مراقبة الإطارات TPMS.

تحتوي علي نقاط تثبيت مقاعد الأطفال.

كما يوجد بها وسائل ترفيه متنوعة مثل:

تحتوي علي شاشة لمس بمقاس 10.25 بوصة.

تدعم APPLE CARPLAY و ANDROID AUTO.

يوجد بها مسند يد خلفي.

يمكن تشغيلها ودخولها بدون مفتاح بواسطة نظام التشغيل الذكي.

تحتوي علي لمبات مضيئة بتقنية LED.

تشمل عجلات رياضية بمقاس 17 بوصة.

مزودة بفتحات مكيف للمقاعد للمقاعد الخلفية.

بها بدالات للسرعة موجودة علي عجلة القيادة.

مواصفات الفئة الثانية DELUXE من هافال جوليون

تتميز الفئة الثانية ب 6 وسائد هوائية، كما يوجد بها مكيف هوائي ثنائي المناطق.

مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد، تدعم بلوتوث وبها حساسات للمطر والإضاءة.

تغطي عجلة القيادة بواسطة الجلد الفاخر.

مزودة بشاشة لعرض البيانات بمقاس 7 بوصة.

مواصفات الفئة الثالثة من هافال جوليون DELUXE SR

تحتوي الفئة الثالثة علي فتحة سقف بانوراميه.

كما تحتوي فتحة السقف علي إضاءة محيطية Ambient light.

مزودة بكاميرا 360 درجة.

عجلات السيارة رياضية بمقاس 18 بوصة.

تحتوي علي سخانات بالمقاعد الأمامية.

مقد السائق يمكن تعديله كهربيا في عدة اتجاهات.

أسعار هافال جوليون 2022