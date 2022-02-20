أهم المواصفات والمميزات الخاصة بسيارة جيلي كولراي موديل 2022 وأسعارها في مصر والسعودية

تعد السيارات من أكثر الأمور التي يهتم بها العديد من الأشخاص، فهي لها شعبية كبيرة من قبل العديد منهم، الأمر الذي يجعلهم يبحثون حول أفضل نوع من أنواع السيارات وأكثرهم حداثة، ومن بين هذه الأنواع التي يهتم بها الكثير سيارة جيلي كولراي، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم مميزات سيارة جيلي كولراي موديل 2022، واسعارها في الأسواق.

مزايا سيارة جيلي كولراي

تتمتع سيارة جيلي كولراي بالعديد من المزايا التي جعلت العديد منهم يبحثون حول مزايا السيارة، وهي كالتالي:

أهم ما يميز جيلي كول راي بأنها تمتلك وسائد هوائية من الإمام.

تمتلك فرامل تمنع الانزلاق، بالإضافة إلى امتلاكها نظام توزيع بشكل إلكتروني، نظراً لقوة الفرامل.

يوجد لدى السيارة القدرة على السيطرة في الثبات عن طريق الفرامل.

يوجد لديها نظام للتعرف على ضغط الهواء في الإطارات.

يوجد لديها نظام لتحديد سرعة السيارة وتثبيتها.

السيارة تكون مدعمة بأحزمة أمان من الإمام لديها بنقاط كثيرة.

وصل سعة محرك جيلي كول راي ما يقرب 1500 سي سي، نظراً لقدرتها على توليد قوة تقدر بنحو 177 حصان.

موتور السيارة يتميز بقوته، فهو يتكون من 3 سلندرات.

السيارة مزودة بفتحة سقف، بالإضافة إلى وجود مرايات ضم يتم تشغيلها بالكهرباء.

يوجد بها شاشة عدادات ديجيتال 7 بوصة، بالإضافة إلى امتلاكها مصابيح ليد كاملة.

تمتلك عجلة قيادة يتم استخدامها بكثرة، فهي مغطاة بالجلد، مع السيطرة في مقعد السائق بشكل إلكتروني.

يوجد بها كاميرا 360 درجة، بالإضافة إلى وجود حساسات من الأمام والخلف

أسعار سيارة جيلي كولراي