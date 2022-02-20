على 60 شهر فقط... اقوي عروض تقسيط سيارة تويوتا لأند كروزر 2022بمميزات ومواصفات عالية الجودة

عروض تقسيط سيارة تويوتا لأند كروزر 2022 ،تعد تويوتا لأند كروزر من سيارات الدفع الرباعي التي تحتوي علي مواصفات جبارة تمكنها من السير في الطرق المختلفة، كما أنها تحتوي علي العديد من مميزات الترفيه في المقصورة الداخلية لتضمن راحة الركاب أثناء القيادة، لذلك طرحت شركة عبد اللطيف جميل السيارة للبيع كما وفرت عرض تقسيط رائع لها، وإليكم التفاصيل.

عروض تقسيط سيارة تويوتا لأند كروزر 2022

يبدأ سعر سيارة تويوتا لأند كروزر 2022 في السوق السعودي من 226.400 ريال سعودي، ويمكن شرائها من شركة عبد اللطيف جميل التي توفر أيضا عرض تقسيط رائع للسيارة علي 60 شهر.

في السوق السعودي من 226.400 ريال سعودي، ويمكن شرائها من شركة عبد اللطيف جميل التي توفر أيضا عرض تقسيط رائع للسيارة علي 60 شهر. لا يدفع فيه العميل أي مقدم، ويقسم ثمن تقسيط السيارة علي ثلاث مراحل بحيث تكون الدفعة الأولي بقيمة 187.207 ريال ثم يدفع العميل قسط شهري بقيمة 900 ريال على 5 سنوات.

لتصل قيمة الدفعة الأخيرة قبل امتلاك السيارة رسميا إلى 104.144 ريال سعودي.

مواصفات تويوتا لأند كروزر 2022

تتراوح أبعاد تويوتا لأند كروزر 2022 ما بين طول بقيمة 4950 ملليمتر، بينما يصل عرضها إلى 1978 ملليمتر.

وترتفع عن الأرض بمقدار 2849 ملليمتر.

وزن السيارة أخف من الإصدار السابق لها ب 200 كيلو جرام حيث تزن 2619 كيلو جرام.

يصل طول قاعدة السيارة إلى 2850 ملليمتر.

أما مواصفات محرك السيارة فيأتي بقوة 409 حصان، وتصل سعته إلى 3500 سي سي بما يعادل 3.5 لتر.

المحرك مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي يتميز ب 8 سرعات.

يبلغ عزم دوران محرك السيارة نحو 649 نيوتن/ متر.

تعمل تويوتا لان كروزر عن طريق الدفع الرباعي للعجلات.

تحتوي السيارة علي شاشة عرض معلوماتية تعمل بواسطة اللمس وتأتي بمقاس 12.3 بوصة.

تتميز واجهة السيارة بمصابيح مضيئة تعمل بتقنية LED.

مميزات تويوتا لأند كروزر 2022

تشمل تويوتا لأند كروزر 2022 العديد من إمكانات الترفيه مثل:

مكيف لضبط درجة الحرارة بداخل السيارة.

بلوتوث.

مقاعد مريحة وواسعة مصنوعة من القماش عالي الجودة.

منافذ USB.

شاشة وسائط معلوماتية تعمل باللمس.

اتصال لاسلكي مع أجهزة smart phone.

كما أنها تحتوي علي أنظمة للأمان تساعد السائق أثناء القيادة علي تجنب التصادم والسير بسلاسة في مختلف الطرق مثل:

نظام كشف النقاط العمياء.

تقنية الفرامل المانعة للانزلاق.

عيوب تويوتا لأند كروزر 2022