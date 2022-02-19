نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة الموسم الروسية.. سيارة لادا نيفا lada niva 2022 بمواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة لادا نيفا من أهم ما يشغل الكثير من الأشخاص من الراغبين في الشراء لنلك السيارة المحدثة بالعديد من التعديلات والتطويرات على مختلف المواصفات، ومن خلال تلك السطور نتعرف بالتفصيل على كل ما يتعلق بالتحديث على المواصفات وكل ما يتواجد بالسيارة من التجهيزات التي اجعلها من أقوى أنواع الشاحنات التي تتواجد بالتوقيت لحالي بسائر الأسواق المحلية والأسواق العالمية، ومن أهم المواصفات والمزايا بالسيارة ما نعرضه من خلال ما يلي مع بيان أهم المعلومات عن التكلفة الشرائية الخاصة بالسيارة.

مواصفات سيارة لادا نيفا

المواصفات ومختلف ما يخص الاسعار لسيارة لادا نيفا تعد موضوع يثير تساؤلات كل من يقبل على الحجز لموديل لادا نيفا المتمتع بعدد من الخصائص التي ينفرد بها هذا الموديل، والسيارة من أقوى الموديلات من النوع الروسي الأكثر تمز والمتمتع بعدد من الخصائص والمواصفات التي من أبرزها ما يلي:

مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفا

مواصفات سيارة لادا نيفا أهمها ما يأتي:

السيارة تتمتع بالمحرك بالسعة ألف وسبعمائة سي سي.

السيارة لها القدرة على اختراق الطرق الوعرة بفضل قوة تصميمها وهيكلها المتين وطول قاعدة العجلات بما يتيح لها التحرك على أصعب الطرق وبمنتهى السلاسة.

السيارة تمتلك قوة المحرك التي تصل لنحو ثمانين حصان.

السيارة تمتلك قوة المحرك التي تصل لنحو ثمانين حصان. هذه السيارة تعد ممتلكة أيضا للقفل المركزي.

نظام المراقبة للنقاط العمياء متوفر بالسيارة.

تتواجد النظم الخاصة بالإضاءة القوية بتقنية لليد.

تجهيزات سيارة لادا نيفا

من أقوى التجهيزات لقيادة آمنة لسيارة ما يلي:

السيارة تمتلك المكابح التي تمنع الانغلاق التي تعمل بالنظام إي بي إس.

متواجد بالسيارة أيضا وسائد من النوع الهوائي الماص للصدمات.

السيارة تتمتع بقوة هيكلها ومتانة تجهيزاتها.

متوفر المكونات الداخلية من النوع المطاطي القوي الذي تم طلائه مع الإطارات القوية لكل الطرق الوعرة.

تكلفة الشراء للسيارة لادا نيفا

بالسوق المحلي بالمملكة العربية السعودية تباع تلك السيارة بالسعر الذي يصل لنحو أربعة وثلاثين ألف ريال سعودي بينما بالسوق العالمي السعر للسيارة يصل للقيمة المالية التي تعادل ثمانية آلاف دولار أمريكي.