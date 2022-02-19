ارخص سيارات السيدان 2022 شيري اريزو 6 برو الصينية

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عمر شويل - جدة الباحثون عن ارخص سيارات السيدان 2022 المميزة في المملكة، ومحبي القيادة الهادئة، نستعرض معا مجموعة من السيارات المميزة بأقل الأسعار، وفي ذات الوقت تملك مقومات ممتازة، بتأكيد ليست بذات متانة سيارات الدفع الرباعي باهظة الثمن، لكن يجب ألا ننسي أنها لم تصنع للقيام بالمناورات الصعبة، فهي تناسب الذهاب للعمل، أو التجول داخل المدينة، والسفر أيضا لكن على الطرق المستوية بشكل كبير، يظهر أدائها المتميز، نبدأ المجموعة بسيارة شيري اريزو 6 برو لنتعرف على أهم الأسعار والمواصفات بالتفصيل تابعونا.

ارخص سيارات السيدان 2022

إذا كنت ترغب في إمتلاك سيارة إقتصادية، بمظهر خارجي جذاب، ومقصورة داخلية واسعة أنيقة مريحة للركاب، مزودة بأحدث التقنيات، وبسعر مناسب، يجب أن تكون شيري اريزو 6 برو من ضمن اختياراتك، طرحت من قبل الشركة الصينية في الأسواق السعودية بثلاث فئات مختلفة.

سيارة شيري اريزو 6 برو Chery arrizo 6

سيارة ذات مظهر رياضي، عنوان للرفاهية، تمنح قائدة الشعور بمتعة القيادة، والآمان مع مجموعة من أنظمة السلامة من مثبت للسرعة، وتقنية النقطة السوداء والتحذير من الاصطدام، مزودة ب وسائد هوائية في الأمام والخلف بمعدل 6 وسائد وذلك في الفئات الأعلى، أما الفئة الأساسية تدعم وجود 2 من الوسائد، تقفل الأبواب أيضا بشكل آلي.

محرك وقوة أداء Chery arrizo 6

تلك السيارة الهادئة تمتلك محرك جيد، يتناسب مع قدرتها، أهم مميزاته أنه اقتصادي في استهلاك الوقود، المحرك من النوع 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يدعم وجود ناقل حركة ممتاز CVT تصل قوته إلى 145 حصان، تدعم نظام الدفع الأمامي فقط.

تصميم شيري اريزو 6 برو الداخلى والخارجي

التصميم الخارجي جذاب ذو لمسات جمالية مبهرة للعين، الشباك الأمامية يغطيها الكروم وتحمل شعار السيارة في الوسط، مصابيح الأمام و الخلف LED، المرايا الجانبية والنوافذ تعمل بالكهرباء، المقصورة الداخلية فسيحة تتسع ل مجموع 5 بالغين بكل أريحية في الجلوس، يوجد فتحة سقف، وشاشة أنيقة بالداخل، تدعم وجود يو اس بي، و AUX.

أسعار فئات سيارة شيري اريزو 6 برو في السعودية

تبدأ الأسعار بالنسبة للفئة الأولى كومفورت ب 52،300 ريال، الفئة الثانية برو لاكجري ب 58،800 ريال، فئة فلاجشيب ب 64،600 ريال.