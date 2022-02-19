الجبارة المتميزة.. سعر ومواصفات سيارة تويوتا سيكويا 2022 في السعودية المذهلة

سيارة تويوتا سيكويا 2022 في السعودية، تمتلك سيكويا خلوصًا أرضيًا كافيًا للتعامل مع التضاريس غير الممهدة على الرغم من أن قدراتها على الطرق الوعرة محدودة بسبب انحيازها على الطريق. كما تتميز بارتفاع 13.9 بوصة عن الأرض، وهي أفضل من أي وقت مضى تأتي تويوتا سيكويا 2023 بشكل قياسي بتصميم خارجي لافت للنظرالمصممة لإثارة الحواس وإثارة الخيال وتهدئة الروح مما يجعلها واحدة من أكثر السيارات تنوعًا في السوق، كما أنها تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية ذات التصميم المميز يعد هذا من أفضل الخيارات للشباب لأنه يتميز بكفاءة عالية وميزات عالية الجودة ومحرك قوي، وفي الفقرات التالية من موقع ثقفني نعرض لكم المواصفات المتميزة في سيارة تويوتا سيكويا 2022 في السعودية

مواصفات تويوتا سيكويا 2022

المركبة مزودة بمصابيح أمامية LED أوتوماتيكية.

التصميم الخارجي رائع ومثير للإعجاب بفضل الخطوط الشبكية على الجانب الخارجي للسيارة على كلا الجانبين والكروم مع تصميم شبكي مذهل.

يبلغ قطر الجنوط 20 بوصة مع شبك معدني.

تحتوي السيارة على شبك أمامي مانع للضباب من الخارج ومصابيح أمامية مانعة للضباب من الداخل.

قياسات السيارة الخارجية بطول 5،209 ملم وارتفاع 1،955 ملم وعرض 2029 ملم وقاعدة عجلات 3098 ملم.

وزن المركبة بين 2721 و 3311 كجم.

تويوتا سيكويا 2022 لها حجم وقوة محرك V8 بسعة 5.7 لتر.

• المحرك قادر على إنتاج ما يصل إلى 381 حصاناً.

• يبلغ الحد الأقصى لوزن زوج هذا المحرك حوالي 401 رطلاً.

يعمل صندوق التروس بست سرعات أوتوماتيكيًا.

أثناء القيادة في المدينة ، تستهلك السيارة حوالي 18.09 لترًا لكل 100 كيلومتر وأثناء القيادة على الطرق السريعة يبلغ معدل الاستهلاك حوالي 13.84 لترًا لكل 100 كيلومتر.

الجزء الداخلي للسيارة مزود بشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات.

مواصفات مقصورة تويوتا سيكويا 2022

• مقاعد فخمة من القماش الفاخر. مقصورة فسيحة تتسع لما يصل إلى سبعة أشخاص وهي كبيرة بما يكفي لعائلة. السيارة بها ثلاثة صفوف كبيرة. يمكن التحكم في مقعد الموصل كهربائيًا. مقاعد أمامية مهواة ومدفأة. وزن المركبة بين 2721 و 3311 كجم.

سعر تويوتا سيكويا 2022 في المملكة العربية السعودية