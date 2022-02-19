سعر ومواصفات تويوتا كامري 2022 بالمملكة العربية السعودية

تويوتا كامري 2022 ، تقدم الشركة العالمية تويوتا العديد من الموديلات من السيارات التي تحدثها وتطلقها كل عام والتي يميزها هو جودة المنتج العالية والتحديثات الرائعة التي تواكب العصر، حيث أعلنت تويوتا عن كامري 2022 والتي تتسم بالعديد من المواصفات والمميزات مثل عوامل الأمان والتصميم الرائع الجذاب، ومن خلال السطور التالية نتعرف علي مواصفات ومميزات السيارة المحدثة كلياً تويوتا كامري 2022.

مواصفات تويوتا كامري 2022

تتميز كامري بمواصفات فريدة وقدرات هائلة وأداء متميز بالإضافة إلى شكلها الفريد وتصميمها الحديث وسعرها المدرج في الأسواق العالمية وكذلك الأسواق السعودية، وتجدر الإشارة إلى أن تويوتا كامري 2022 الجديدة قد قبلها عشاق تويوتا فقد كانت مواصفاتها كالتالي:

Toyota Camry لها محركات بسعات مختلفة ولكل محرك قوة مختلفة.

ناقل الحركة تم تجهيز بعض فئات السيارات بناقل حركة أوتوماتيكي AB ذي 8 سرعات ، بينما تم تجهيز البعض الآخر بناقل حركة CVT.

طول السيارة يتراوح بين 192 سم وحتي 195 سم.

يبلغ عرضه 73 بوصة ويبلغ طول قاعدة عجلاتها 112 بوصة

لديها 15.1 قدم مكعب من مساحة الشحن.

نظام الكبح ABS فقد تم تطوير هذا النظام من أنظمة إيقاف حديثة تمنع السيارة من الزحف عندما يضغط السائق بقوة على دواسة الفرامل.

ويستخدم نظام ABS ضغطًا على تيل الفرامل من أجل إمساك الأقراص بدقة وراحة حتى لا تتوقف السيارة وتنقلب بشكل مفاجئ.

مميزات كامري 2022

السيارة رياضية مع دفع رباعي وناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

بها نظام مراقبة النقطة العمياء مع تنبيه حركة المرور الخلفية.

محرك بنزين رباعي الأسطوانات وسعة المحرك 2.5 لتر (2500 سي سي)

ويولد ما يصل إلى 206 حصان و 249 نيوتن متر (186 رطل) من عزم الدوران.

ينتقل من حالة السكون في 7.6 ثانية بسرعة شديدة تصل إلى 100 كم / ساعة.

يتكون من 8 مكبرات صوت ونظام الصوت JBL

ميزات أكثر أمانًا حيث تحتوي على تحذير من الاصطدام الأمامي وفرملة الطوارئ التلقائية ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار.

حساسات ركن السيارة مزودة بأجهزة استشعار تساعد السائق على الركن دون أن يضيع في السيارة ، بالإضافة إلى حساسات خلفية وجانبية.

نظام BOSE هو نظام ذكي للتحكم في ركن السيارة يعمل على إبطاء السيارة حتى تتوقف.

نظام التحكم في الجر (TRC) تم تصميم هذا النظام للحفاظ على استقرار المركبة على الطريق السريع.

التحكم الديناميكي ESC هو نظام إلكتروني للتحكم في السرعة.

نظام مراقبة الإطارات TPMS هو نظام فرملة حديث يراقب الإطارات ويراقب الضغط في كل إطار.

يتكيف نظام تثبيت السرعة مع جميع السرعات.

شاشة مركزية تعمل باللمس مقاس 7.5 بوصة وشاشة عرض قياسية مقاس 10 بوصة على الزجاج الأمامي.

مقصورة حديثة وواسعة تتسع لما يصل إلى خمسة أشخاص بإضاءة محيطة.

سعر سيارة Toyota Camry 2022

يبدأ سعر السيارة العالمي من 25000 دولار أمريكي، ي ما يعادل حوالي 93779 ريال سعودي في سوق المملكة العربية السعودية، ولكن تويوتا كامري تحتوي علي فئات مختلفة وأسعارها كالتالي: