نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض سعر تويوتا رايز الجديدة بنسبة تتجاوز 19% في أقوى عروض عبداللطيف جميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيض يتجاوز 19% على توبوتا رايز 2022 ليمتد الإقتصادية الجديدة الأكثر مبيعاً لهذا العام، نتحدث اليوم عن إصدار تويوتا الجديد وصاحبة العام الأول بالأسواق السعودية والعربية رايز 2022، حيث طرحت تويوتا في بداية العام طراز جديد على متابعي السيارات بالمنطقة العربية وهو طراز رايز، وقدمت الشركة ذلك الطراز بنسختين فقط هما ستاندر وليمتد مع توقعات بزيادة أعداد فئات رايز في موديلات الأعوام المقبلة. نقدم لكم اليوم أبرز مواصفات وتجهيزات تويوتا رايز الجديدة، كما نكشف لكم عن أقل سعر للسيارة بالسعودية ضمن عروض عبداللطيف جميل.

تخفيض سعر تويوتا رايز الجديدة

طُرحت رايز 2022 بمحرك تيربو اقتصادي 3 سلندر حجمه 1000 سي سي ويولد قوة تعادل 97 حصان، السيارة تعمل بنظام الدفع الأمامي للعجلات مع جيربوكس أوتوماتيكي من نوع سي في تي، الماكينة إقتصادية من الطراز الأول مع تقييم ممتاز بلس لتوفير الوقود؛ حيث تمكنك من قطع مسافة تصل إلى 19.3 كيلو متر بإستخدام لتر واحد من البنزين . بلغ سعر تويوتا رايز 2022 فئة ليمتد 60 ألف و500 ريال شامل الضريبة في عروض عبداللطيف جميل الأخيرة، وذلك بدلاً من 74 ألف و 750 ريال مع خصم مميز يصل إلى 19 بالمائة.

يتميز التصميم الخارجي لتويوتا رايز فئة ليمتد الجديدة بوجود ليد نهاري وانوار ليد عالي واطي، جنوط السيارة الومنيوم مكحلة مقاسها 17 إنش مع اشارات على المرايا وإمكانية الطي أوتوماتيك. تتميز السيارة كذلك بجناح خلفي ومساحة زجاج خلفيه، كاميرا خلفية مدمجة وحساسات ركن، كشاف ضباب خلفي. السيارة مجهزة بتجهيزات متعددة للأمن والسلامة والقيادة السلسة منها فرامل ABS، نظام ثبات وموازنة إلكتروني، حساس كفرات، وسائد هوائية للسائق والراكب وعدد خمس احزمة امان بالاضافة إلى نظام الحماية من السرقة.

مزايا رايز 2022 فئة ليمتد

تأتي السيارة من الداخل بمقاعد مخمل وجلنط يدوي مع زر ايقاف وتفعيل مانع الانزلاق، زجاج كهربائي بالكامل ومرايات كهربائية، إمكانية التحكم من خلال عجلة القيادة متعددة الاستخدامات في الأوامر الصوتية والبلوتوث، شاشة معلومات وسطية تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو. مزايا ترفيه تتضمن منفذ للشحن السريع والطاقة، مشغل سي دي، 4 مكبرات للصوت، بالاضافة إلى مكيف يدوي في تويوتا رايز 2022 فئة ليمتد.