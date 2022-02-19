ملكة السيارات.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 وأحدث مواصفاتها وأسعارها الخيالية في السعودية

مواصفات سيارة سوزوكي التو الجديدة من أقوى المركبات التي تتواجد سواء بالسوق المحلي، أو العالمي، ومن خلال ما يأتي، نقدم توضيح لأهم ما يخص مواصفات سيارة من موديل سوزوكي ألتو المميز، والذي يجمع ما بين المواصفات الكلاسيكية، والمواصفات العصرية للتصميم الخارجي لهيكل السيارة، والتصميم الخاص بالمقصورة الداخلية، ومحتوياتها، وفيما يلي نوضح لتجهيزات التي تعد ميزات هامة للسيارة مع توضيح أهم المعلومات عن الأسعار الخاصة بالسيارة.

مواصفات سيارة سوزوكي التو الجديدة

مواصفات سيارة سوزوكي التو الجديدة، وتكلفة الشراء لها من أكثر ما يقوم الراغبين في الشراء لهذا الموديل بالبحث المستمر عنه حيث أن معرفة وصف السيارة وأهم ما يتواجد فيها من تجهيزات، من أبرز ما يتم التساؤل عنه باستمرار حيث أن الكثير من التعديلات، والتحديثات في السيارة تعد متوفرة بالموديل الحالي المعروض بالأسواق وأهم المواصفات نذكرها كما يلي:

مواصفات ومميزات سيارة سوزوكي التو الجديدة

مواصفات سيارة سوزوكي التو الجديدة من أهمها ما يلي:

السيارة سوزوكي تمتلك المحرك بالقوة التي تعدل سبعة وثمانين حصان.

المحرك يمتاز بعزم دوران ثمانية وستين نيوتن لكل متر.

السيارة بالطول الذي يقدر بنحو ثلاثة مترات ونصف.

عرض السيارة يصل لمتر ونصف.

الارتفاع متر وأربعمائة سم.

السعة الخاصة بالشنطة الخلفية مائة وثمانين لتر.

أهم تجهيزات السيارة

السيارة متوفر بها كماليات وتجهيزات، ومن أهم التجهيزات هي المكابح والتي تمنع الانغلاق.

الجنوط الخاص بالعجلات بالقياس الذي يصل لثلاثة عشر بوصة.

متوفر الخاصية التي تعمل على الضبط للمقاعد؟

متوفر النوافذ التي تعمل كهربائيا.

متوفر النوافذ التي تعمل كهربائيا. التسارع الخاص بالسيارة يتم خلال عشرين ثانية.

السيارة بمحرك ثمانمئة سي سي.

أهم مميزات السيارة

الإضاءة بتقنية الليد.

متوفر النظام الخاص بتوسيع المقصورة من الداخل.

الناقل للتحرك أوتوماتيك.

الشاشة بمقاس ستة ونصف بوصة.

الراديو مدمج بالسيارة.

متوفر نظام صوتي بسماعات مميزة.

متواجد المنفذ من نوع يو إس بي.

متواجد المنفذ إي يو إكس.

سعر السيارة:

السعر الخاص بالسيارة يعد متفاوت على حسب ما يتواجد من تجهيزات، والسعر بالسوق المصرية يصل لمائة واحد وعشرين ألف جنيه وبالسوق السعودي حوالي ثلثين ألف ريال سعودي بالمعارض للسيارات.