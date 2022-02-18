سعر ومواصفات كيا سبورتاج الفخامة والراحة في سيارة واحدة

استطاعت كيا أن تنافس السيارات الرياضية من خلال إصدارها لطراز Sportage، لتكون واحدة من أهم السيارات في فئة الدفع الرباعي، وينتج موتورها 140 حصانًا من القوة، مع شدة قصوى خلال الدوران، أما موديلات كيا سبورتاج 2022 متوفرة بألوان متنوعة لتناسب متطلبات العملاء، متوفرة بستة ألوان، وسوف نتناول أهم مواصفاتها وأسعارها، وأبرز عيوبها في هذا التقرير.

مواصفات كيا سبورتاج

توفر كيا سبورتاج 2022 في الفئة رقم 1 بعض المواصفات وإجراءات السلامة، وأبرزها وسادة هوائية للقائد، ونظام كبح مانع للانغلاق، توزيع أوتوماتيكي للفرامل.

أجهزة استشعار خلفية لركن السيارة، وإمكانية تثبيت مقاعد الصغار على المقاعد الخلفية.

تأتي مع مجموعة من التجهيزات الفاخرة مثل Halogen Lamp الأمامية ذات العدسة المزدوجة، إضاءة الضباب، مستشعرات الضوء.

تكييف الهواء مع مقابس للمقاعد الخلفية، مرايا كهربائية، نوافذ كهربائية أمام وخلف، باب ملون، عجلات رياضية من مقاس 16.

مدعومة بعدد من الكماليات الأخرى مثل جهاز تحكم عن بعد، يستخدم في غلق وفتح الأبواب، مساند للذراعين أمامية وخلفية، إمكانية التحكم في ارتفاع مقعد السائق، كاميرا خلفية.

نظام ترفيهي يتضمن 6 مكبرات صوت، راديو، يو إس بي، بلوتوث، يتم التحكم في ذلك عبر عجلة القيادة، بالإضافة إلى ضبط مستوى الصوت خلالها أيضًا.

شاشة وسائط مقاس 8 بوصات تدعم الاتصال عبر تطبيق Android Auto الذكي والهاتف المحمول. “Apple CarPlay.

عيوب كيا سبورتاج 2021

ثمنها العالي حيث يصل سعر موديل 2021 الطراز الأحدث منها بسعر 400 ألف جنيه، وهو بذلك لا ينافس مثيلاتها من الماركات الأخرى.

لا توفر في استنزاف البنزين حيث أنها تحتاج إضافة 6.7 لتر كل 100 كيلو متر، وهي نسبة عالية إلى حدٍ ما.

مكان التخزين فيها يعتبر صغير إذا قارناها بأنواع أخرى من ذات الطراز.

عدم الاتزان بشكل كامل يناسب السرعة الكبيرة التي تكون أعلى من 90 كيلو متر في الساعة.

تسبب ضوضاء الصوت من خلال وجود تشويش في مقصورتها، يزيد من القيادة السريعة، فلا يتوفر بها الهدوء.

من أبرز سلبيات كيا سبورتاج 2021 عدم وجود اختيار الدفع الرباعي في طرازاتها.

قوة الموتور أضعف من مثيلتها، وذلك لأنها متوفرة بموتور 1600 CC، ولكن يخرج طاقة حوالي 140 حصان فقط.

لا يوجد بعض السمات المثالية الشكية مثل اختيارات الركن الذكي.

ليست جيدة عند السير في شارع لم يتم تمهيده بشكل كامل.

أسعار سيارات كيا سبورتاج