مواصفات كيا كارينز مميازا وعيوب السيارة وأيضا سعر العربية الرسمي

مؤسسة كيا العالمية لصناعة السيارات في كوريا مستمرة في إبهار الجميع في السوق الدولي للمركبات، وذلك بعد أن ظهرت صور الموديل الأحدث منها لعام 2022، يوجد بها الكثير من المزايا الغير مسبوقة، بالإضافة لقوة مظهرها الخارجي، والعديد من التحديثات، وسوف نتناول أهم مواصفات كيا كارينز وأشهر عيوبها وأسعارها في هذا التقرير.

مواصفات كيا كارينز

تأتي سيارة كيا كارينز بتصميم موتور ممتاز 1600 CC بالإضافة إلى أن قوته التي تبلغ 135 حصان، أنا شدة الالتفاف بلغت 165 نيوتن.

السرعة القصوى للسيارة مناسبة إلى حد كبير، فهي تبلغ 180 كيلومترًا في الساعة، فهي تحتوي أيضًا على ستة ناقل حركة، وأربع أسطوانات، و16 صمامًا في السيارة.

لقد صمم لها نظام إلكتروني مثالي عند الحاجة إلى البنزين، بالإضافة إلى نظام فرملة ABS ثابت السرعة.

تحتوي على تكييف الهواء بجهاز التحكم عن بعد، ونوافذ الطاقة الخلفية، وأجهزة الإنذار والمقاعد الكهربائية.

تعد كيا كارينز أيضًا واحدة من السيارات المستخدمة على نطاق واسع والتي تم إصدارها منذ فترة طويلة للبيع في مصر، والتي رأيناها منذ سنوات كثيرة، بفئات متتالية.

ميزات كيا كارينز

تم ابتكار التصميم الخارجي لها بشكل ممتاز ومثالي، بحيث تتسم بشكلها الضخم من الخارج.

إمكانيات العزل الخاص بالصوت للعجلات والرياح داخل السيارة ممتاز على كل السرعات التي تسير بها، مهما كانت عالية.

ناقل السرعة يتميز بالسهولة ومنسجم مع المحرك.

تم تصميم مقعد السيارة ليكون مريحًا جدًا ومناسبًا للرحلات الطويلة.

المساحة الداخلية فسيحة للغاية وتتسع لسبعة أشخاص.

هناك مساحة تخزين واسعة في السيارة.

مقعد خلفي قابل للطي لتوفير مساحة تخزين أكبر أثناء القيادة.

ثابتة ومعتدلة عند القيادة على سرعات عالية، تتسم بالاتزان الممتاز.

عجلة قيادة جلدية متوفرة.

تحتوي على تكييف أوتوماتيكي، كما تتوفر في السيارة نوافذ كهربائية ومرايا في الأمام والخلف.

عيوب كيا كارينز

لا توجد أجهزة أمان كافية في السيارة.

السيارة تنقصها بعض الكماليات مثل الكاميرا الخلفية.

قوة محرك السيارة صغيرة جدًا، وهو ما يتعارض مع حجمها الضخم.

السيارة منخفضة جدًا وغير مناسبة للمشي أو طريقة تنظيف شوارع مصر.

أسعار كيا كارينز 2022

أطلقت كيا مؤخرًا 2022 كيا كارينز في مصر، السعر التقديري لها سيكون حوالي 359 ألف جنيه، شامل الرسوم الجمركية والضرائب، والأسعار الخاصة وفئاتها التالية كالآتي: