سيارة الدفع الرباعي وصلت السعودية..سيارة تويوتا سيكويا 2023 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في السعودية

سيارة تويوتا سيكويا 2023 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في السعودية، قد أطلقت شركة تويوتا المتخصصة بصناعة السيارات العالمية عن المفاجأة الكبرى لعام 2023، وهي القيام بطرح سيارة تويوتا سيكويا 2023، وجاءت السيارة الجديدة حاملة المثير من المواصفات والمزايا، مما جعلها من بين السيارات ذات استخدامات كثير، كما أنها من بين السيارات الرياضية الحاملة لتصميم جريء ومميز والتي تكون من أهم الاختيارات الجيدة للشباب، كما أنها تحمل إمكانيات بكفاءة وجودة عالية وقوة ماتور يجعلها واحدة من أهم السيارات التي تسير على الطرق الصحراوية والمنحنيات بكل سلاسة.

مواصفات سيارة تويوتا سيكويا 2023 الجديدة كلياً

الأبواب الخاصة بالسيارة تتسم باحتوائها على ألواح مضادة للصوت الهواء الذي يسبب الإزعاج عند السفر.

كما أن الباب الخلفي يتميز بالفتح الكهربائي دون الحاجة لاستخدام مفتاح.

أما عجلات السيارة مطلية بمادة الكروم، والتي تجعلها قادرة على السير بالطرق الصعبة والمنحيات والطرق والواعرة.

وبالنسبة للعجلات متوفرة بمقاس نحو 22 بوصة.

تدعم السيارة تقنية التحكم بالدوران المتعلق بالعجلات، مما يساعد بالتحكم بالطرق المنحدرة والانحدار الحادة بكل سهولة.

كما أن النظام يساعد بالزحف بطريقة قياسية حيث أنه يقوم بثبيت السرعة بالطرق الصعبة.

سيارة تويوتا سيكويا 2023 تضم شاشة ذات مقاس نحو 14 بوصة وبتقنية فائقة، ويوجد مساعد تويوتا الذكي، والذي يتيح لكم بمنح جميع الأوامر الصوتية.

تضم شاشة ذات مقاس نحو 14 بوصة وبتقنية فائقة، ويوجد مساعد تويوتا الذكي، والذي يتيح لكم بمنح جميع الأوامر الصوتية. تتسم هذه التقنية الحديثة بالقيام بالاتصال على بيانات 4g من خلال الاشتراك الذي يقوم بتشغيل الاتصال الوايف اي.

أما بالنسبة لقيادة السيارة فهي ممتعة للغاية وتناسب الجميع، حيث أنها من تضم أقدم المميزات الممتعة للغاية.

والقيام باختيار وضع القيادة وهي من مميزات سيارة سيكويا، ويوجد عدة أوضاع للقيادة متنوعة.

مميزات سيارة تويوتا سيكويا 2022

قد تم تحسين الرؤية بسيكويا حيث أن السيارة مزودة بالكثير من الكاميرات، والتي تقوم بعرض الزوايا الخارجية المتعددة.

ويتوفر بها شاشة تعمل بتقنية اللمس المتاحة بمقاس 14 بوصة، وأيضاً مرآة للرؤية الخلفية للشاشة الرقمية.

أسعار سيارة تويوتا سيكويا 2022