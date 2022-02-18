ب600 ريال فقط تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم على خمس سنوات.. عرض جبار

ريال تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 نتحدث عن هذا العرض المميز من خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة، والتي نخص فيها بالذكر أهم المعلومات عن العرض التقسيطي والذي عد تابع لعبد اللطيف جميل، ومن خلال بنود العرض سيكون من اليسير على الشخص أن يقتني واحدة من بين أرقة أنواع الشاحنات المميزة والتي تتوفر بالسوق العالمية والمحلية، وفيما يلي المزيد حول العرض وأهم التفاصيل التي تتعلق به كاملة مع بيان أهم المواصفات التي تعتبر من بين أهم عوامل الجذب لاقتناء تلك المركبة الفارهة وعما سبق سيكون الحديث بالتفصيل.

٦٠٠ ريال تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022

نتحدث عبر الآتي عن تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022، والتي تعتبر من أنواع المركبات التي قد نالت الشهرة الواسعة بسبب حجم الملحقات المتميزة للقيادة الأكثر رفاهية وأمان، وتعد تلك السيارة من السيارات التي تمتلك التصميم الفريد والمكونات المميزة من الداخل، مع العديد من المزايا والتجهيزات والتي نتعرف عليها فيما يلي.

مواصفات السيارة تويوتا كورولا

من أهم ما تمتلك السيارة من مواصفات ما يلي:

السيارة تتمتع بالمزيد من التقنيات اليابانية لمزيد من القيادة الأكثر ثبات على الطريق.

السيارة بسعة محرك تصل لنحو ألف وستمائة سي سي.

الخزان الخاص بالوقود سعته خمسة وخمسين لتر.

السيارة سرعتها القصوى مائة خمسة وثمانين لتر.

السيارة تعمل بالقوة الحصانية مائة وتسعة عشر حصان.

المحرك من النوع الثلاثي الاسطوانات.

أهم المعلومات عن العرض الخاص بالتقسيط

التقسيط لتويوتا كورولا من أهم ما يخصه ما يلي في النقاط القادمة: